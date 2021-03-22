Футболист «Краснодара» Берг летом перейдёт в «Гётеборг»

Нападающий футбольного клуба «Краснодар» Маркус Берг по окончании нынешнего сезона перейдёт в «Гётеборг».

Об этом сообщает пресс-служба ФК «Краснодар».

Контракт нападающего с краснодарским клубом истекает летом.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Берг принял участие в 15 матчах за «Краснодар», забил девять мячей и отдал две результативные передачи.

После 23 туров РПЛ «Краснодар» набрал 34 очка и расположился на десятом месте в турнирной таблице.

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