Футболист «Краснодара» Берг летом перейдёт в «Гётеборг»
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Об этом сообщает пресс-служба ФК «Краснодар».
Контракт нападающего с краснодарским клубом истекает летом.
В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Берг принял участие в 15 матчах за «Краснодар», забил девять мячей и отдал две результативные передачи.
После 23 туров РПЛ «Краснодар» набрал 34 очка и расположился на десятом месте в турнирной таблице.
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