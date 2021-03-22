Игнашевич покинул пост главного тренера «Торпедо»

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Московское «Торпедо» объявило о расторжении контракта с главным тренером команды Сергеем Игнашевичем.
Игнашевич покинул пост главного тренера «Торпедо»
  • © РИА Новости / Алексей Филиппов

По информации официального сайта московского клуба, контракт с тренером был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

22 марта Игнашевич попрощался с командой и поблагодарил игроков, тренеров и административный персонал за совместную работу перед утренней тренировкой в Лужниках.

После 31-го тура Футбольной национальной лиги «Торпедо» набрало 54 очка и расположилось на шестом месте в турнирной таблице.

Ранее Игнашевич ответил на оскорбления фанатов «Торпедо».

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