Игнашевич ответил на оскорбления фанатов «Торпедо»

Главный тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич отреагировал на оскорбления со стороны фанатов московского клуба.

«Я слышу оскорбления с трибун, но они никак на меня не влияют. На поле есть вещи важнее. С болельщиками говорить не хочу. Всё, что хотел, я уже сказал», — приводит слова Игнашевича «РБ-Спорт».

Также тренер ответил на вопрос, что фанаты «Торпедо» припоминают ему прошлое в московском ЦСКА.

«Я горжусь своим армейским прошлым и горжусь тем, что являюсь воспитанником «Торпедо». Но состоялся как футболист я в ЦСКА», — добавил он.

После 30 туров Футбольной национальной лиги московское «Торпедо» набрало 54 очка и расположилось на пятом месте в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что фанаты «Торпедо» призвали отправить Игнашевича в отставку.