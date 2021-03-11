Фанаты «Торпедо» призвали отправить в отставку Игнашевича

Объединение фанатов «Торпедо» «Запад-5 Ultras» обратилось к руководству клуба с призывом отправить в отставку главного тренера команды Сергея Игнашевича.

«Второй год подряд провальное межсезонье. Это в первую очередь следствие работы некомпетентного главного тренера! Игнашевич! Вон из «Торпедо»! Маслов, если ты президент, прими решение!» — сказано в заявлении, опубликованном в группе фанатов «Торпедо» в соцсети «ВКонтакте».

«Торпедо» проиграло два из трёх последних матчей в ФНЛ и опустилось на пятое место в турнирной таблице.

Ранее немецкие фанаты призвали бойкотировать ЧМ-2022 в Катаре.