Фанаты «Торпедо» призвали отправить в отставку Игнашевича

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Объединение фанатов «Торпедо» «Запад-5 Ultras» обратилось к руководству клуба с призывом отправить в отставку главного тренера команды Сергея Игнашевича.
Фанаты «Торпедо» призвали отправить в отставку Игнашевича
  • © РИА Новости / Владимир Песня

«Второй год подряд провальное межсезонье. Это в первую очередь следствие работы некомпетентного главного тренера! Игнашевич! Вон из «Торпедо»! Маслов, если ты президент, прими решение!» — сказано в заявлении, опубликованном в группе фанатов «Торпедо» в соцсети «ВКонтакте».

«Торпедо» проиграло два из трёх последних матчей в ФНЛ и опустилось на пятое место в турнирной таблице.

Ранее немецкие фанаты призвали бойкотировать ЧМ-2022 в Катаре.

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