Немецкие фанаты призвали бойкотировать ЧМ-2022 в Катаре

Объединение фанатов из Германии призвало Немецкий футбольный союз (DFB) бойкотировать чемпионат мира по футболу 2022 года в Катаре.

«Мы призываем DFB отказаться от участия в ЧМ-2022 в Катаре. Роскошный футбольный праздник на могилах тысяч мигрантов — участие в таком положит конец таким понятиям, как мораль и достоинство. Мы отворачиваемся от этого с ужасом. Футбол — это нечто большее, чем просто игра. Это также общая и социальная ответственность», — говорится в заявлении на сайте объединения фанатов.

ЧМ-2022 в Катаре пройдёт с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

Ранее сообщалось, что матч отборочного турнира ЧМ-2022 Словакия — Россия пройдёт при пустых трибунах.