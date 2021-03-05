Матч отбора ЧМ-2022 Словакия — Россия пройдёт при пустых трибунах

Матч отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года между сборными Словакии и России пройдёт при пустых трибунах.

Reuters

Как сообщает ТАСС со ссылкой на слова представителя пресс-службы Словацкого футбольного союза (SFZ), данное решение связано с эпидемиологической ситуацией в стране, вызванной пандемией коронавирусной инфекции. Матч Словакия — Россия состоится 30 марта в Трнаве на стадионе Антона Малатинского. Эта встреча станет третьей для российской команды в 2021 году. Прежде подопечные Станислава Черчесова сыграют с Мальтой (24 марта) и Словенией (27 марта). Ранее сообщалось, что сборная России сохранила 39-е место в обновлённом рейтинге ФИФА.