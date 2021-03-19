Моуринью: «Тоттенхэм» не показал в матче со «Славией» не то что основ футбола, а даже основ жизни

Главный тренер лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью прокомментировал разгромное поражение своей команды от загребского «Динамо» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы УЕФА.

«Мне никогда не нравилось, когда кто-то в футболе говорил: «Я выиграл, они проиграли». Для меня мы побеждаем, мы играем вничью и мы проигрываем. Я никогда не бежал от этого. Я разочарован разницей в отношении к делу между двумя командами. Мне жаль, что моя команда сегодня не показала на поле не то что основ футбола, а даже основ жизни, коими являются уважение к своей работе и полная самоотдача», — приводит слова Моуринью BBC.

Он отметил, что учитывая такой результат, он с уважением отнесётся к критике в его адрес и адрес команды.

«Я думаю, мы должны признать проблемы. Но критики со стороны мне не нужны. Я сам крайне болезненно переношу то, что происходит с моей командой», — добавил специалист.

«Тоттенхэм», выигравший домашнюю встречу (2:0) на выезде проиграл загребскому «динамо» со счётом 0:3 и не сумел пробиться в четвертьфинал Лиги Европы.

Ранее сообщалось, что голкипер «Славии» был госпитализирован после удара бутсой в лицо от игрока «Рейнджерс».