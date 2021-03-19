Голкипер «Славии» был госпитализирован после удара бутсой в лицо от игрока «Рейнджерс»

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Голкипер чешской «Славии» Ондржей Коларж попал в больницу после инцидента в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы УЕФА с шотландским «Рейнджерс».
Голкипер «Славии» был госпитализирован после удара бутсой в лицо от игрока «Рейнджерс»
  • Reuters

На 61-й минуте матча, прошедшего в Глазго, Коларж получил удар бутсой в лицо от форварда «Рейнджерс» Кемара Руфа в борьбе за мяч. 26-летний голкипер не сумел продолжить встречу. После оказания первой помощи он был доставлен в больницу, где ему наложили швы.

Руф, за такие действия был удалён с поля.

В итоге «Славия» сумела одержать победу над «Рейнджерс», завершавшими матч вдевятером из-за ещё одного удаления, со счётом 2:0 и вышла в четвертьфинал Лиги Европы.

Ранее сообщалось, что определились все четвертьфиналисты Лиги Европы.

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