Без основного голкипера и с проблемами в атаке: в каком состоянии сборная России подходит к молодёжному Евро-2021

23 марта в Венгрии и Словении стартует групповой этап молодёжного чемпионата Европы 2021 года среди футболистов, родившихся не позднее 1 января 1998 года. В финальной стадии турнира впервые в истории выступят 16 сильнейших национальных команд континента. Одним из участников соревнований стала сборная России, квалифицировавшаяся на первенство впервые с 2013 года. В каком состоянии подопечные Михаила Галактионова подходят к Евро-2021 — в материале RT.

Перспективы молодёжной сборной России на Евро-2021 являются одной из самых обсуждаемых тем в российском футболе. Причина — высокий статус турнира, на который отечественные спортсмены не отбирались восемь лет. На соревнования в Венгрию и Словению отправляются почти все сильнейшие исполнители, на которых Михаил Галактионов может рассчитывать в данный момент.

Безусловно, отсутствие Максима Глушенкова и Алексея Татаева стало серьёзным ударом, но на их фоне качественно выделяется невызов голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова, который не только был одним из самых звёздных представителей коллектива, но и находился в воротах в семи из последних десяти официальных встреч в рамках отбора на Евро. Тем обиднее, что вратарь уже вернулся к тренировкам, но набрать форму не успел.

Как ни парадоксально, даже потеря Сафонова вряд ли могла серьёзно взволновать тренерский штаб сборной России. Причина в наличии Александра Максименко, который наравне с Матвеем считается одним из самых талантливых молодых вратарей страны. При этом по статистике голкипер «Спартака» и вовсе смотрится предпочтительнее коллеги.

Если верить порталу футбольной статистики FBref, по числу пропущенных голов в среднем за 90 минут он занимает седьмое место в РПЛ (1,13), в то время как страж ворот «Краснодара» — 11-е (1,29). Также Максименко превосходит соотечественника по проценту отражённых ударов (79,5—77,8), а уступает лишь по количеству сейвов (3,87—4,14).

Что касается сменщиков Максименко, то Денис Адамов и Иван Ломаев получат шанс заменить его в самом крайнем случае. Воспитанник «Краснодара» не имел постоянной практики даже в дубле, а после перехода в «Сочи» ни разу не появлялся на поле. Его коллега выиграл конкуренцию у опытного Евгения Фролова в «Крыльях Советов», но это вряд ли станет серьёзным аргументом в споре с Александром.

Несмотря на отсутствие Татаева, в обороне дела обстоят довольно неплохо. Защитник «Млада-Болеслава» не являлся игроком старта, поэтому его отсутствие вряд ли способно разрушить все планы Галактионова. Особенно с учётом того, что в 2020-м наставник окончательно отошёл от схемы с пятью защитниками и пришёл к более традиционным 4-4-2 или 4-2-3-1. С учётом этого в центре наверняка окажутся Игорь Дивеев и Роман Евгеньев, которые уже сейчас являются твёрдыми представителями основы как в своих клубах, так и в сборной.

Именно этот дуэт формировал костяк обороны в большинстве матчей квалификационного турнира Евро-2021, а провести все игры в таком сочетании помешали разве что эксперименты со схемой и травма Дивеева. В сентябре он травмировал мышцу правого бедра, из-за чего пропустил около трёх недель. Сейчас же оба находятся в отличной форме, что подтверждает статистика выступлений. В весенней части сезона РПЛ они провели суммарно пять встреч из восьми. Роман пропустил одну игру из-за перебора жёлтых карточек, а Игорь — две из-за болезни.

Стоит отметить, что Галактионов обладает неплохим выбором в центре обороны. И если Никита Калугин практически со 100-процентной вероятностью едет на турнир в качестве запасного, то Павел Маслов обладает всеми качествами основного. По числу успешных отборов в среднем за матч (1,9) он удерживает шестое место среди молодых защитников РПЛ (не старше 24 лет) и опережает Дивеева (1,7), а среди коллег по амплуа проигрывает лишь Евгеньеву (2,0). При этом по числу допущенных обыгрышей он и вовсе располагается на второй строчке (0,3). А выше находится лишь юный армеец Вадим Карпов (0,1). Что касается перехватов, то футболист «Спартака» также не сдаёт позиций. В этом аспекте он (2,0) также уступает лишь динамовцу (2,4), в то время как Дивеев располагается лишь на четвёртой позиции (1,9).

Так почему же именно Дивеев является твёрдым игроком старта, а не Маслов? Можно предположить, что причина в опыте. Дело в количестве выступлений не только за молодёжку, но и в рамках заданной тактической схемы.

В «Спартаке» Маслов является правым центральным в тройке, вследствие чего выполняет немного иные функции. В отличие от Игоря, Павел гораздо чаще подключается в атаку, а при обороне зачастую вынужден закрывать бровку или вовсе выдвигаться на атакующего хавбека. Футболист ЦСКА является более классическим центральным защитником и хорош на втором этаже. По выигранным верховым единоборствам он значится первым среди молодых россиян (3,2), а также девятым — среди всех оборонцев лиги.

Что касается крайних защитников, то здесь споры вызвало разве что решение Галактионова не вызывать Николая Рассказова. И это при том, что тот является твёрдым игроком «Арсенала» и одним из лидеров по ряду показателей среди конкурентов за место в молодёжке — второй по отборам (2,3), третий по ключевым передачам (0,3), четвёртый по выигранным верховым единоборствам (1,6) и пятый по перехватам (1,7). Но если верить слухам, причины его отсутствия в коллективе не спортивные. По словам агента футболиста Валериюса Мижигурскиса, дело в его личном конфликте с наставником.

«Эту ситуацию я знаю очень давно, она не новая. Это личное. Здесь точно ничего спортивного нет... Была определённая ситуация, которую Галактионов не смог в себе перебороть. Вот и всё. Самое интересно, что (между игроком и тренером. — RT) ничего серьёзного не произошло», — сказал агент в эфире «Матч ТВ».

В его отсутствие отвечать за правую бровку будет Артём Голубев, ранее уже подменявший Рассказова на данной позиции. Назвать это равноценной альтернативой сложно, ведь тот не является основным даже в «Уфе», но иных вариантов практически нет. Безусловно, закрыть фланг могут и те же Калугин с Масловым, но это стоит относить к антикризисным вариантам.

На противоположном краю выбор также весьма ограничен. На бумаге главным кандидатом на попадание в основу можно было считать Даниила Кругового, но недостаток игровой практики в «Зените» сыграл свою роль. В результате по ходу отборочного цикла он потерял место на поле, а на его позиции стал наигрываться номинальный хавбек Наир Тикнизян. Да, он также не может похвастаться постоянным местом в старте ЦСКА, но Виктор Гончаренко рассчитывает на него несколько больше, чем Сергей Семак — на коллегу. В нынешнем сезоне он провёл 706 минут — на 115 больше, чем зенитовец.

Что касается полузащиты, то на бумаге эта линия — сильнейшая в молодёжной сборной России. Центральную ось формируют сплошь представители основы или самого ближайшего резерва топ-команд страны — Иван Обляков, Даниил Уткин, Наиль Умяров, Данил Глебов, Даниил Куликов. И подобный подбор исполнителей развязывает руки Галактионову. При выборе схемы 4-4-2 он может сделать ставку на проверенный квалификационным турниром дуэт Обляков — Умяров, а при использовании формации 4-2-3-1 — поставить чуть выше Уткина, больше подходящего под определение «бокс-ту-бокс».

На перспективах Уткина может сказаться лишь тот факт, что он единственный среди конкурентов провёл меньше 1000 минут на поле в нынешнем чемпионате России. И это при том, что серьёзных травм у него не было. В ноябре и феврале он пропустил суммарно три недели и четыре встречи.

При этом изначально место атакующего полузащитника отводилось Константину Кучаеву, но тот получил мышечную травму и был вынужден покинуть расположение молодёжной команды. Как сообщил главный врач сборной Константин Моденов, восстановление займёт от одной до двух недель, вследствие чего хавбек ЦСКА не сможет выступить на групповом этапе Евро-2021.

В плане формирования сборной вопросы может вызывать разве что отсутствие Константина Марадишвили. 21-летний опорник уже успел зарекомендовать себя в ЦСКА, а по ряду показателей превосходит конкурентов по средней линии из молодёжки. В частности, по отборам в среднем за игру он занимает первое место (2,5), по перехватам (1,9), общему числу передач (46,1), точным длинным (2,9) и коротким (32,5) пасам входит в топ-3, а по ключевым — располагается на четвёртой строчке (1,0). В связи с этим можно предположить, что он вряд ли смотрелся бы слабее вышеупомянутых Куликова и Глебова.

Если брать исключительно имена, то атакующие фланги сборной России тоже смотрятся впечатляюще. За два места будут бороться сразу пятеро исполнителей, большинство из которых смело могут считаться одними из лидеров своих команд. Даниил Лесовой имеет в своём активе девять очков (4 + 5) по системе «гол + пас» и является самым результативным футболистом «Динамо» в сезоне, Денис Макаров — вторым бомбардиром «Рубина» (шесть мячей), а Магомед-Шапи Сулейманов в «Краснодаре» по числу точных ударов (четыре) уступает лишь звёздным легионерам — Маркусу Бергу, Реми Кабелла и Виктору Классону.

Наверняка именно это трио будет претендовать на места в основе. Причём если позиции Лесового практически не поддаются сомнению, то Макарову и Сулейманову предстоит выявить, кто из них попадёт в старт. Учитывая нынешнюю форму, Галактионов вполне может отдать предпочтение вингеру «Рубина». В последних пяти встречах Магомед-Шапи отметился лишь одним голом, в то время как Денис — двумя мячами и передачей. При этом один из точных ударов принёс важнейшую победу над «Зенитом».

Что касается Александра Ломовицкого и Арсена Захаряна, то по объективным причинам они, скорее всего, начнут турнир на скамейке. Да, оба неплохо смотрятся в весенней части, а вингер «Динамо» и вовсе стал одним из открытий сезона, но конкуренция слишком высока. При этом самый юный футболист сборной наверняка получит шанс проявить себя.

На фоне остальных кандидатура центрфорварда вызывает наибольшие вопросы. Да, по именам всё более чем впечатляюще — чего стоит хотя бы лучший бомбардир РПЛ сезона-2018/19 Фёдор Чалов. При этом вопросы вызывают не только его состояние, но и мотивация. В течение последних лет он уже успел получить негласное звание одного из самых талантливых футболистов страны, войти в сферу интересов клуба АПЛ, а его отсутствие в составе первой сборной регулярно становилось горячей темой для обсуждения.

Также вопросы вызывает его нынешняя форма. Сезон-2020/21 получается далеко не самым успешным в его карьере: в 20 матчах РПЛ Чалов забил пять мячей и отдал четыре передачи. Причём все эти успехи пришлись на первую часть первенства, а сразу три гола — на игру с «Ростовом» в декабре. А после прихода Хосе Саломона Рондона россиянин и вовсе оказался в роли запасного и суммарно провёл на поле всего 70 минут. Таким образом, к молодёжному Евро он подходит, не имея ни твёрдого места в старте, ни результативных действий в последних встречах.

Но даже несмотря на это, Чалов вполне может оказаться основным нападающим на турнире. Конкурировать с ним будут два форварда «Динамо», но у каждого есть слабые места. Вячеслав Грулёв, хоть и стал выходить с первых минут при Сандро Шварце, но не может похвастаться высокой продуктивностью (гол + пас в последних девяти матчах), а Константину Тюкавину не достаёт опыта. Да, наравне с Захаряном он стал настоящим открытием первенства и уже поражает своей заряженностью на ворота и умением принимать правильные решения в сложных ситуациях. Однако сложно сказать, сможет ли 18-летний футболист делать это регулярно.