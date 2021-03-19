Черчесов объяснил вызов Мухина в сборную России по футболу

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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал вызов полузащитника московского «Локомотива» Максима Мухина в национальную команду на матчи отборочного цикла чемпионата мира 2022 года.
Черчесов объяснил вызов Мухина в сборную России по футболу
  • globallookpress.com

«Мы внимательно за всем смотрели в том году и в этом. Хавбек великолепно выглядел, показал те качества, которые нас устраивают. Так как он не получил вызов в молодёжную сборную, то пригласили его к нам. Это не какой-то аванс, а итог тех матчей, которые Максим провёл в РПЛ. Рассчитываем на Мухина как на боевую единицу. Даже если бы был здоров Газинский, то всё равно был бы вызван игрок «Локомотива», — приводит слова Черчесова «Матч ТВ».

19-летний Мухин в нынешнем сезоне провёл восемь матчей за «Локомотив» во всех турнирах, в том числе одну игру в Лиге чемпионов.

Ранее сообщалось, что Лунёв и Мухин были вызваны в сборную России на матчи отбора ЧМ-2022.

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