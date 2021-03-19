В молодёжной сборной России рассказали, что заявка на ЧЕ-2021 является окончательной

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Пресс-атташе молодёжной сборной России Артём Загумённов сообщил, что заявка национальной команды на чемпионат Европы 2021 года является окончательной.
В молодёжной сборной России рассказали, что заявка на ЧЕ-2021 является окончательной
  • РИА Новости

«Сообщаем, что в УЕФА существует жёсткая процедура заявки игроков на финальный турнир. Неделю назад обнародованная заявка из 23 игроков отправлена в УЕФА и является окончательной. В связи с этим сообщаем, что можно производить замену из расширенного списка исключительно до старта первой игры при наличии травмы игрока, любой другой повод для замен игроков исключён», — приводит слова Загумённова «Чемпионат».

Групповой этап европейского первенства пройдёт с 23 по 31 марта в венгерских Дьере и Сомбатхее. Российская команда сыграет с Исландией, Францией и Данией.

Ранее Андрей Гордеев выразил мнение, что голы Константина Тюкавина за «Динамо» не являются поводом для вызова в молодёжную сборную России. 

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