В молодёжной сборной России рассказали, что заявка на ЧЕ-2021 является окончательной
- РИА Новости
«Сообщаем, что в УЕФА существует жёсткая процедура заявки игроков на финальный турнир. Неделю назад обнародованная заявка из 23 игроков отправлена в УЕФА и является окончательной. В связи с этим сообщаем, что можно производить замену из расширенного списка исключительно до старта первой игры при наличии травмы игрока, любой другой повод для замен игроков исключён», — приводит слова Загумённова «Чемпионат».
Групповой этап европейского первенства пройдёт с 23 по 31 марта в венгерских Дьере и Сомбатхее. Российская команда сыграет с Исландией, Францией и Данией.
Ранее Андрей Гордеев выразил мнение, что голы Константина Тюкавина за «Динамо» не являются поводом для вызова в молодёжную сборную России.