Гордеев: голы Тюкавина за «Динамо» не повод вызвать его в молодёжку

Бывший тренер юношеской сборной России Андрей Гордеев поделился мнением о нападающем московского «Динамо» Константине Тюкавине, который сделал дубль в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром» (3:2).

«Все слова о том, что невызов Константина Тюкавина в молодёжку — преступление, мне кажется, являются популизмом. Да, Константин хорошо сыграл в матче с «Краснодаром», но чтобы заслужить приглашение в сборную, выступать ярко нужно не в одном-двух матчах, а на протяжении какого-то периода времени», — приводит слова Гордеева «Р-Спорт».

Тренер считает, что есть и другие кандидаты для вызова в молодёжную сборную России.

«Тренерский штаб отслеживает их всех. Здесь нужно довериться выбору тренеров и не делать таких популистских заявлений. Константину Тюкавину стоит набраться терпения, прогрессировать дальше — и вскоре он обязательно попадет в сборную. Но забить два мяча — это не повод обязательно вызвать человека в сборную», — добавил он.

В нынешнем сезоне Константин Тюкавин провёл в РПЛ восемь матчей и забил два мяча.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» в меньшинстве проиграл «Динамо» в матче РПЛ, упустив преимущество в два мяча.