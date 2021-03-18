«Краснодар» в меньшинстве проиграл «Динамо» в матче РПЛ, упустив преимущество в два мяча
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Встреча, прошедшая в Краснодаре, завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.
Хозяева поля открыли счёт уже на 11-й минуте благодаря голу Тони де Вильены.
На 18-й минуте «Краснодар» остался вдесятером: за вторую жёлтую карточку был удалён Кайо.
«Краснодар» сумел забить, играя в меньшинстве. На 51-й минуте отличился Юрий Газинский.
Победу «Динамо» принесли голы Даниила Фомина, отличившегося на 58-й минуте, и Константина Тюкавина, забившего на 66-й и 80-й минутах.
«Динамо», набрав 39 очков, поднялось на пятое место в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар» с 34 очками остался на девятом месте.
Ранее сообщалось, что дубль Ларссона помог «Спартаку» победить «Урал» в матче РПЛ.