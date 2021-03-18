«Краснодар» в меньшинстве проиграл «Динамо» в матче РПЛ, упустив преимущество в два мяча

«Краснодар» потерпел поражение от московского «Динамо» в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, прошедшая в Краснодаре, завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

Хозяева поля открыли счёт уже на 11-й минуте благодаря голу Тони де Вильены.

На 18-й минуте «Краснодар» остался вдесятером: за вторую жёлтую карточку был удалён Кайо.

«Краснодар» сумел забить, играя в меньшинстве. На 51-й минуте отличился Юрий Газинский.

Победу «Динамо» принесли голы Даниила Фомина, отличившегося на 58-й минуте, и Константина Тюкавина, забившего на 66-й и 80-й минутах.

«Динамо», набрав 39 очков, поднялось на пятое место в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар» с 34 очками остался на девятом месте.

Ранее сообщалось, что дубль Ларссона помог «Спартаку» победить «Урал» в матче РПЛ.