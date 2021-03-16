«В молодёжке нет абонементов»: Галактионов об отсутствии в заявке на Евро Игнатьева, травме Сафонова и вызове Захаряна

В молодёжной сборной России нет абонементов и скидок за фамилию. Об этом заявил главный тренер команды Михаил Галактионов, комментируя список вызванных для участия в финальном турнире чемпионата Европы футболистов. По его словам, во главу угла поставлены конкуренция и наличие игровой практики. Также специалист раскрыл причины отсутствия в списке Николая Рассказова и Ивана Игнатьева, рассказал о травме Матвея Сафонова и объяснил, почему доверился 17-летнему Арсену Захаряну.

— В составе молодёжной сборной неожиданно нашлось место 17-летней юной звезде «Динамо» Арсену Захаряну. Чем он привлёк вас?

— Я бы убрал слово «звезда». Это качественный футболист, который хорошо проявлял себя уже на зимних сборах. После возобновления сезона он провёл три матча РПЛ в основном составе. В них Арсен действовал качественно и заслужил вызов вне зависимости от возраста. Мы смотрим не на имена, а на качество игры. Если Захарян попал в обойму, значит, является полноправным футболистом молодёжки.

— Не оказалось в составе Матвея Сафонова. Дело исключительно в травме?

— Да. К сожалению, он долгое время лечится от повреждения и пока даже не может тренироваться, не говоря уже о выходе на поле. Здоровье не позволит ему принять участие в финальном турнире молодёжного Евро. Конечно, это важный футболист для нашей сборной, а в перспективе — и для основной.

— Были ли у вас какие-то противоречия со Станиславом Черчесовым при обсуждении заявки?

— Мы со Станиславом Саламовичем не приносили жертв. Просто обсуждали с ним разные фамилии. Станислав Саламович прекрасно знает всех игроков и всё понимает. Нужно чётко осознавать, для чего функционирует молодёжка. Мы трудимся, чтобы растить футболистов для основной сборной. Она находится в приоритете. Гордимся тем, что в конце прошлого года Черчесов задействовал целый ряд наших игроков. И если сейчас он увидит, что кто-то из ребят достоин вызова, будем только рады.

— В составе молодёжной сборной оказалось немало футболистов ЦСКА. Не пугает, что они находятся не в лучшей форме?

— Я бы так не сказал. Да, Игорь Дивеев и Иван Обляков пропустили некоторое количество матчей. Но сейчас они в строю и работают в общей группе. Поэтому никаких опасений по этому поводу у меня нет. У нас ещё есть время, чтобы подготовиться.

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— Насколько серьёзной проблемой для молодёжной сборной станет то, что у неё будет совсем немного времени на подготовку к финальной стадии Евро?

— Здесь необходимо понимать специфику национальных команд. Рассчитывать на полноценный трёхнедельный сбор мы могли только после окончания чемпионата страны. В марте же сроки для подготовки короткие, и приходится строить планы в данных рамках. В очередной раз хочу поблагодарить руководство РФС, РПЛ и клубы за то, что перенесли 23-й тур Премьер-лиги и разделили его на несколько дней. Это дало дополнительное время, чтобы собрать ребят, оценить их состояние и дать игровую идею.

— Почему отсутствует в заявке один из ветеранов этого состава молодёжки — защитник чешской «Млады Болеслав» Алексей Татаев?

— Как и в случае с Сафоновым, дело в травме. Алексей получил повреждение в январе, потом восстановился, но произошёл рецидив.

— Нападающий «Рубина» Иван Игнатьев и защитник «Арсенала» Николай Рассказов здоровы, но место в национальной команде им также не нашлось. Почему?

— Неоднократно говорил, что Иван — футболист, которого необходимо поддерживать. Но, к сожалению, сейчас мы имеем то, что имеем: игровой практики в Казани после возобновления сезона он не получает. У меня с Игнатьевым сложились очень тёплые человеческие отношения, я всегда старался его подбадривать, но на сегодняшний день реалии таковы. Говорил, что в молодёжной сборной нет абонементов и скидок на фамилии. У нас во главу угла поставлены конкуренция и игровая практика. Кто лучше готов на данный момент, тот и будет в составе.

С Рассказовым у меня тоже хорошие отношения, но опыт международных турниров подсказывает, что там нужны универсальные футболисты, способные закрыть несколько позиций. Поэтому мы сделали выбор в пользу Павла Маслова, который может сыграть как в центре обороны, так и справа.

— Что можете сказать о соперниках отечественной национальной команды?

— Их анализу мы уделили большое количество времени. Фактически данный процесс завершён. У исландцев крепкая и атлетичная команда, которая заняла первое место в своей отборочной группе. Особенно стоит отметить нападающего Свейнна Гудьонсена, забившего пять мячей. Они, как правило, отдают сопернику мяч. К слову, «викингов» недавно возглавил бывший наставник юниорской сборной страны до 17 лет.

Франция — топ-соперник. Практически все футболисты трёхцветных уже выступают в серьёзных клубах. Особенно стоит отметить Маттео Гюэндузи, защищающего цвета «Лестера», и нападающего «Селтика» Одсонна Эдуара. Это организованный коллектив с яркими исполнителями. Но в их игре есть нюансы, на которые мы обратили внимание, и понимаем, как ими воспользоваться.

Датчане с приходом нового тренера начали демонстрировать более комбинационный футбол. Они также заняли первое место в своей группе. Резюмируя, слабых соперников у России не будет. Все сборные достаточно сильные, с хорошим подбором исполнителей. Мы всегда говорим, что нужно отталкиваться от собственной игры и исходить от себя.

— Каково состояние поля на базе в Новогорске, где предстоит готовиться молодёжке?

— Мы неоднократно посещали её с инспекцией. Смотрели на поле, общались с агрономами. Сначала его состояние оставляло желать лучшего, но сейчас травка уже немного подросла. Покров позволяет какое-то время провести на базе безболезненно для газона. Положительная динамика есть. Сотрудники базы в Новогорске приложили все усилия, чтобы привести поле в надлежащее состояние.

— Нет опасений, что из-за пандемии коронавируса в Венгрии, где состоится турнир, могут ужесточить ограничения?

— Будем надеяться, что чемпионат пройдёт в запланированные сроки. В прошлом году мы работали точно в таких же условиях. Конечно, есть некоторые ограничения по отелю, выходу на улицу, присутствует масочный режим и обязательное тестирование. Мы к этому привыкли.