Самошников прокомментировал дебютный вызов в сборную России

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Защитник казанского «Рубина» Илья Самошников поделился эмоциями от первого в карьере вызова в сборную России.
Самошников прокомментировал дебютный вызов в сборную России
  • РИА Новости

«Конечно, я очень рад вызову в сборную России, для меня это большая честь и гордость. Со своей стороны сделаю всё, чтобы оправдать доверие тренерского штаба сборной России. Я благодарен им за такой шанс. Можно сказать, что мечта сбылась. Также хотелось бы отметить свой родной Реутов, который дал мне дорогу в большой футбол. Каждого тренера, каждый клуб, который был в моей карьере. Я хочу также сказать большое спасибо за веру в меня футбольному клубу «Рубин», всему тренерскому штабу во главе с Леонидом Слуцким», — цитирует Самошникова Sport24.

23-летний Самошников был вызван в национальную команду для подготовки к матчам отборочного турнира чемпионата мира — 2022 со сборными Мальты, Словении и Словакии.

Ранее был объявлен состав сборной России на матчи отборочного этапа ЧМ-2022.

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