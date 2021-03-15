«Выводы делать преждевременно»: что известно об обвинении трёх российских футболистов в применении допинга

В ФИФА возбудили дисциплинарные дела в отношении трёх российских футболистов по факту нарушения антидопинговых правил в 2013 году. По информации СМИ, под подозрение попали экс-игроки молодёжной сборной Владимир Обухов и Иван Князев, а также Дарья Мещерякова. В случае с нападающим «Ростова» речь якобы идёт о сокрытии следов запрещённого препарата в допинг-пробе. Сам спортсмен отрицает свою причастность. В РФС намерены провести собственное расследование.

«В РФС озабочены сложившейся ситуацией»

В Российском футбольном союзе (РФС) подтвердили информацию о том, что Международная федерация футбола (ФИФА) возбудила дисциплинарные дела в отношении двух российских футболистов и одной футболистки в связи с возможным нарушением антидопинговых правил в 2013 году.

«При этом речь не идёт об игроках, которые вызывались в национальные сборные команды. Вся необходимая информация доведена до указанных лиц, и РФС окажет им необходимую юридическую помощь. РФС находится в постоянном контакте с ФИФА по этому вопросу», — говорится в сообщении союза.

Соответствующее письмо от ФИФА было направлено на имя генерального секретаря РФС Александра Алаева. По информации СМИ, одним из фигурантов дела является нападающий «Ростова» Владимир Обухов. Отмечается, что его проба, взятая в мае 2013 года на сборах молодёжной национальной команды, была обозначена как отрицательная, хотя на самом деле содержала следы метандиенона — препарата, применяющегося для увеличения мышечной массы и ускорения расщепления подкожного жира.

Кроме того, в заявлении ФИФА говорится о наличии доказательств сокрытия положительного теста, которые выявил департамент разведки и расследований Всемирного антидопингового агентства (WADA). Якобы в московской антидопинговой лаборатории намеренно внесли отрицательный результат в систему данных АДАМС.

Сообщается, что в нарушении антидопинговых правил также подозреваются защитник Иван Князев, который, как и Обухов, в 2013 году выступал за молодёжную сборную и московское «Торпедо», и футболистка Дарья Мещерякова.

В медицинском комитете РФС уже получили всю необходимую информацию относительно дела. Его председатель Эдуард Безуглов почеркнул, что организация намерена провести собственное расследование с участием службы безопасности футбольного союза.

«Несмотря на то что речь идёт о 2013 годе, в РФС озабочены сложившейся ситуацией и примут все необходимые меры в рамках устоявшейся в российском футболе политики нулевой толерантности к любым формам нарушения антидопинговых правил. В то же время уверен, что выводы о виновности футболистов делать абсолютно преждевременно и союз окажет спортсменам всю необходимую помощь юридического и организационного порядка», — заявил Безуглов.

На данный момент неизвестно, какое наказание может ожидать Обухова и остальных фигурантов дела в случае доказательства их вины. Известный спортивный юрист Артём Пацев подчеркнул, что оно будет зависеть от итогового вердикта, на вынесение которого может уйти больше полугода.

«Только с 1 января 2021 года установлен ориентировочный срок, к которому нужно стремиться, — это шесть месяцев. Расследование случая, который, как я понимаю, был восемь лет назад, может потребовать больше времени... Наказание зависит от того, какое нарушение инкриминируется футболистам... Есть десять разных составов, за каждое — своё наказание. Сейчас дело только о возможном нарушении, поэтому очень много разных вариантов. По большинству нарушений базовая санкция тогда была два года. Это средний показатель с учётом того, что нарушение совершалось в первый раз», — цитирует Пацева ТАСС.

«Готов к полному сотрудничеству с ФИФА»

Среди предполагаемых фигурантов дела с официальным комментарием выступил лишь Обухов. Он признался, что возбуждение дела стало для него шоком, так как ранее он никогда не слышал о наличии положительной допинг-пробы, а сам всегда внимательно относился к принимаемым препаратам.

«К сожалению, далеко не всегда у спортсмена есть возможность проверить то, что ему даёт доктор. Тот факт, что нас было два футболиста из «Торпедо», у обоих оказалась положительная допинг-проба и у обоих было выявлено одно и то же запрещённое вещество, конечно, наводит на определённые мысли, но я сейчас не хочу никого обвинять. Мы с моей командой юристов уже начали взаимодействовать с РФС, чтобы правильно установить все обстоятельства того случая. Я также готов к полному сотрудничеству с ФИФА», — приводит слова Обухова «Чемпионат».

При этом экс-врач «Торпедо» Владимир Аловский опроверг обвинения в том, что допинг мог попасть в организм футболистов по его вине.

«Откровенно пытаются всё свалить на меня. Обухов звонит мне, говорит, что это я виноват. Я помню Князева, Обухова, но мы ничего в их отношении не делали, как и в отношении других. Ни врачи, ни другие люди из «Торпедо» не виноваты в случившемся. Это просто попытки найти крайнего», — посетовал Аловский.

Предположения о том, что в нарушении антидопинговых правил виноват московский клуб, отрицают и другие специалисты, тренеры и игроки, работавшие в «Торпедо» на момент предполагаемого обнаружения допинга.

Так, бывший главный тренер Борис Игнатьев подчеркнул, что не верит в то, что его подопечный мог сдать положительную пробу. По его словам, все игроки осознают, что, принимая допинг, не только рискуют подвести команду, но и подвергают опасности собственное здоровье.

«Я не верю в допинг Обухова, ему это было ни к чему. Он пришёл в аренду из «Спартака», хотел получить игровую практику. Да и по интеллекту Вове эти вещи были ни к чему. Хотел увеличить мышечную массу? Такого не могу сказать, в «Спартаке» он и мог качаться. Он пришёл к нам играть и как футболист нас устраивал. Со всех позиций — и мышечной основы, и скорости — интеллигентный футболист», — отметил Игнатьев.

Слова специалиста подтвердил и экс-полузащитник команды Денис Бояринцев. По его мнению, маловероятно, что кто-либо из молодых футболистов пошёл бы на нарушение антидопинговых правил.

«Я их помню, оба были достаточно перспективные, здоровые, крепкие. Им не было никакого смысла что-то употреблять. Здесь главный вопрос к самим спортсменам, а потом уже к медицинским штабам сборной и клуба. Сложно в это поверить, тем более когда такое пишут про молодых игроков. Мне в это особо не верится. Я не помню, чтобы в «Торпедо» у кого-то с этим были проблемы. В своей карьере я такого не встречал», — приводит слова Бояринцева «Спорт-Экспресс».

При этом экс-президент «Торпедо» Александр Тукманов добавил, что клуб не может полностью контролировать действия игроков.

«Допустим, мы не разрешали футболистам курить, а они курили. Мы были, условно, против того, чтобы они выпивали бокал вина или пива после матчей, а они могли себе это позволить. Мы были против, а дальше что? Мы же их за руку не держали. Конечно, если человек был болен, врач пытался медикаментозно его восстановить, но что это были за препараты и когда их давали, я не могу комментировать, потому что просто не знаю», — цитирует Тукманова Sport24.

В свою очередь, бывший главный врач обладавшего правами на Обухова «Спартака» Михаил Вартапетов заявил, что ему также ничего не было известно о положительной допинг-пробе. При этом он предположил, что запрещённый препарат мог попасть в организм случайно.

«Мог и сознательно, мог и случайным образом, присутствуя в какой-то медицинской добавке, а об этом никто не знал. Именно поэтому есть рекомендации никогда такие добавки не принимать. Надо дождаться итогов расследования», — добавил Вартапетов.

В ситуации попытался разобраться и экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко. По его мнению, произошедшее может быть спланированной акцией против «Ростова» или ошибкой медицинского штаба «Торпедо». В то же время функционер отметил, что неправильно предъявлять обвинения спустя восемь лет.

«Почему в ФИФА ещё через пять лет не вспомнили об этом? Даже если Обухов принимал и нашли, то что это меняет? В принципе есть куча препаратов, которые спортсмен принимает и не понимает, что могут быть последствия. Сейчас настолько систему антидопинговую довели до маразма. Человек принимает таблетку от головы, он же не может точно знать, какие там вещества находятся», — заявил Червиченко.