Губерниев — о положительной допинг-пробе Обухова: вряд ли это козни администрации Байдена

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал обвинения в нарушении антидопинговых правил, выдвинутые Международной федерацией футбола (ФИФА) в отношении нападающего «Ростова» Владимира Обухова.

«Если Владимир Обухов ел допинг, то будет наказан, если нет — не будет. Вряд ли это козни администрации Джо Байдена против нападающего. Не думаю, что Европейский союз тоже сильно заинтересован в его дисквалификации. Это внутренние дела Обухова. Будем ждать расследования. А биатлонисты без допинга, как мы знаем, причём уже давно. Биатлонисты молодцы, а футболисты — нет», — приводит слова Губерниева «Чемпионат».

В официальном письме ФИФА на имя генерального секретаря Российского футбольного союза Александра Алаева сказано, что допинг-проба нападающего, взятая в 2013 году на сборах молодёжной сборной России в Новогорске, значившаяся как отрицательная, содержала следы запрещённого вещества метандиенона.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Обухов принял участие в семи матчах за «Ростов» и не отметился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что ФИФА возбудила дела о допинге против трёх российских футболистов.