Футболист «Ростова» Обухов отреагировал на обвинения в употреблении допинга

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Нападающий «Ростова» Владимир Обухов прокомментировал обвинения в нарушении антидопинговых правил, выдвинутые Международной федерацией футбола (ФИФА) в отношении него.
Футболист «Ростова» Обухов отреагировал на обвинения в употреблении допинга
  • РИА Новости

«Я получил уведомление из ФИФА по поводу моей допинг-пробы, взятой в марте 2013 года. В то время я выступал на правах аренды за московское «Торпедо», а пробу взяли в расположении молодёжной сборной России. В письме говорится, что моя проба дала положительный результат, но якобы была уничтожена в московской антидопинговой лаборатории», — приводит слова Обухова «Чемпионат».

Нападающий рассказывает, что новость из ФИФА стала для него большим шоком.

«Ни тогда, в 2013 году, ни позднее я не слышал ничего о положительном результате моей пробы и тем более не просил никого осуществлять какие-то манипуляции. Всю свою карьеру я внимательно относился к лекарствам, которые употребляю», — сказал футболист.

Обухов отмечает, что у спортсменов не всегда есть возможность проверить то, что им даёт врач.

«Тот факт, что у двух футболистов «Торпедо» оказались положительные допинг-пробы, наводит на определённые мысли. Мы с моей командой юристов уже начали взаимодействовать с Российским футбольным союзом, чтобы правильно установить все обстоятельства того случая», — добавил он.

В официальном письме ФИФА на имя генерального секретаря РФС Александра Алаева сказано, что допинг-проба нападающего, взятая в 2013 году на сборах молодёжной сборной России в Новогорске, значившаяся как отрицательная, содержала следы запрещённого вещества метандиенона.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Владимир Обухов принял участие в семи матчах за «Ростов» и не отметился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что ФИФА возбудила дела о допинге против трёх российских футболистов.

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