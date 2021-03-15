Президент «Торпедо» отреагировал на обвинения врача клуба после допинг-скандала с Обуховым

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Президент «Торпедо» Денис Маслов прокомментировал заявление бывшего врача московской команды Владимира Аловского.
Президент «Торпедо» отреагировал на обвинения врача клуба после допинг-скандала с Обуховым
  • РИА Новости

«Да, врач работает в структуре «Торпедо», в спортивной школе, но какое право я имею проводить какое-то расследование? У меня документов нет, официального запроса тоже — ни от Международной федерации футбола (ФИФА), ни от Российского футбольного союза (РФС)», — приводит слова Маслова «Чемпионат».

Президент «Торпедо» отметил, что не собирается увольнять врача.

«Обухов его во всём обвиняет? Наверное, испугался человек, начинает оправдываться и глупости говорить. Пока не будет официальных бумаг, никаких расследований проводить не собираюсь. А тем более увольнять», — добавил он.

В официальном письме ФИФА на имя генерального секретаря РФС Александра Алаева сказано, что допинг-проба нападающего «Ростова» Владимира Обухова, взятая в 2013 году на сборах молодёжной сборной России в Новогорске, значившаяся как отрицательная, содержала следы запрещённого вещества метандиенона.

Ранее бывший врач «Торпедо» заявил, что Обухов звонит ему и говорит, что это он виноват.

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