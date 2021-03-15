Бывший врач «Торпедо»: Обухов звонит мне и говорит, что это я виноват

Короткая ссылка
Бывший врач московского «Торпедо» Владимир Аловский прокомментировал обвинения в нарушении антидопинговых правил, выдвинутые Международной федерацией футбола (ФИФА) в отношении нападающего «Ростова» Владимира Обухова.

«Владимир Обухов звонит мне, обвиняет меня, что это я виноват. Мы ничего в их отношении не делали. Ни врачи, ни другие люди из московского «Торпедо» не виноваты в случившемся. Это просто попытки найти крайнего», — приводит слова Аловского «Чемпионат».

В официальном письме ФИФА на имя генерального секретаря Российского футбольного союза Александра Алаева сказано, что допинг-проба нападающего, взятая в 2013 году на сборах молодёжной сборной России в Новогорске, значившаяся как отрицательная, содержала следы запрещённого вещества метандиенона.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Владимир Обухов принял участие в семи матчах за «Ростов» и не отметился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что ФИФА возбудила дела о допинге против трёх российских футболистов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить