Бывший врач «Торпедо»: Обухов звонит мне и говорит, что это я виноват

Бывший врач московского «Торпедо» Владимир Аловский прокомментировал обвинения в нарушении антидопинговых правил, выдвинутые Международной федерацией футбола (ФИФА) в отношении нападающего «Ростова» Владимира Обухова.

«Владимир Обухов звонит мне, обвиняет меня, что это я виноват. Мы ничего в их отношении не делали. Ни врачи, ни другие люди из московского «Торпедо» не виноваты в случившемся. Это просто попытки найти крайнего», — приводит слова Аловского «Чемпионат».

В официальном письме ФИФА на имя генерального секретаря Российского футбольного союза Александра Алаева сказано, что допинг-проба нападающего, взятая в 2013 году на сборах молодёжной сборной России в Новогорске, значившаяся как отрицательная, содержала следы запрещённого вещества метандиенона.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Владимир Обухов принял участие в семи матчах за «Ростов» и не отметился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что ФИФА возбудила дела о допинге против трёх российских футболистов.