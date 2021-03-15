Юрист рассказал, что грозит Обухову после обвинений в использовании допинга

Короткая ссылка
Юрист Артём Пацев ответил на вопрос о том, что грозит нападающему «Ростова» Владимиру Обухову после обвинений в нарушении антидопинговых правил, выдвинутых Международной федерацией футбола (ФИФА).
Юрист рассказал, что грозит Обухову после обвинений в использовании допинга
  • © premierliga.ru

«Теоретически может грозить четыре года дисквалификации. По кодексу 2009 года базовая санкция за метандиенон — два года в случае первого нарушения», — приводит слова Пацева «Чемпионат».

Юрист отмечает, что если при этом будут установлены отягчающие обстоятельства или другое нарушение, например активная попытка влияния на результат теста, то футболист может получить до четырёх лет дисквалификации.

В официальном письме ФИФА на имя генерального секретаря РФС Александра Алаева сказано, что допинг-проба нападающего, взятая в 2013 году на сборах молодёжной сборной России в Новогорске, значившаяся как отрицательная, содержала следы запрещённого вещества метандиенона.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Владимир Обухов принял участие в семи матчах за «Ростов» и не отметился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что ФИФА возбудила дела о допинге против трёх российских футболистов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить