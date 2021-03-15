Юрист рассказал, что грозит Обухову после обвинений в использовании допинга

Юрист Артём Пацев ответил на вопрос о том, что грозит нападающему «Ростова» Владимиру Обухову после обвинений в нарушении антидопинговых правил, выдвинутых Международной федерацией футбола (ФИФА).

«Теоретически может грозить четыре года дисквалификации. По кодексу 2009 года базовая санкция за метандиенон — два года в случае первого нарушения», — приводит слова Пацева «Чемпионат».

Юрист отмечает, что если при этом будут установлены отягчающие обстоятельства или другое нарушение, например активная попытка влияния на результат теста, то футболист может получить до четырёх лет дисквалификации.

В официальном письме ФИФА на имя генерального секретаря РФС Александра Алаева сказано, что допинг-проба нападающего, взятая в 2013 году на сборах молодёжной сборной России в Новогорске, значившаяся как отрицательная, содержала следы запрещённого вещества метандиенона.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Владимир Обухов принял участие в семи матчах за «Ростов» и не отметился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что ФИФА возбудила дела о допинге против трёх российских футболистов.