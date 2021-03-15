В Госдуме прокомментировали информацию о положительных допинг-пробах российских футболистов

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв прокомментировал обвинения в нарушении антидопинговых правил, выдвинутые Международной федерацией футбола (ФИФА) в отношении нападающего «Ростова» Владимира Обухова.

«Восемь лет все почему-то молчали дружно — и вдруг перед чемпионатом Европы по футболу начали говорить. К сожалению, наши оппоненты держат козыри в рукаве и постоянно выкидывают их. Это касается не только футболистов, но и других спортсменов, которых так или иначе обвиняли в каких-либо проблемах с допингом», — приводит слова Свищёва «Чемпионат».

По мнению депутата, обвинения в адрес нападающего «Ростова» являются политизированными.

«Если Владимир Обухов сам не признаёт свою вину — должен подавать в суд. «Ростов» и Российский футбольный союз (РФС) должны ему в этом помогать. Признаёт — значит получит дисквалификацию», — добавил он.

В официальном письме ФИФА на имя генерального секретаря РФС Александра Алаева сказано, что допинг-проба нападающего, взятая в 2013 году на сборах молодёжной сборной России в Новогорске, значившаяся как отрицательная, содержала следы запрещённого вещества метандиенона.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Владимир Обухов принял участие в семи матчах за «Ростов» и не отметился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что ФИФА возбудила дела о допинге против трёх российских футболистов.