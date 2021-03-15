В РФС отреагировали на информацию о положительных допинг-пробах российских футболистов

В медицинском комитете Российского футбольного союза (РФС) прокомментировали обвинения в нарушении антидопинговых правил, выдвинутые Международной федерацией футбола (ФИФА) в отношении нападающего «Ростова» Владимира Обухова.

«Медицинский комитет РФС получил всю необходимую информацию по делам о возможном нарушении антидопинговых правил тремя футболистами и в самое ближайшее время проведёт собственное расследование с привлечением службы безопасности РФС», — сказал председатель медицинского комитета РФС Эдуард Безуглов.

Врач отмечает, что в РФС озабочены сложившейся ситуацией и примут все необходимые меры в рамках устоявшейся в российском футболе политики нулевой толерантности к любым формам нарушения антидопинговых правил.

«Уверен, что выводы о виновности футболистов делать абсолютно преждевременно и РФС окажет им всю необходимую помощь юридического и организационного порядка», — добавил он.

В официальном письме ФИФА на имя генерального секретаря РФС Александра Алаева сказано, что допинг-проба нападающего, взятая в 2013 году на сборах молодёжной сборной России в Новогорске, значившаяся как отрицательная, содержала следы запрещённого вещества метандиенона.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Владимир Обухов принял участие в семи матчах за «Ростов» и не отметился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что ФИФА возбудила дела о допинге против трёх российских футболистов.