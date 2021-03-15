Источник назвал имена обвиняемых в употреблении допинга российских футболистов

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Стали известны подробности расследования Международной федерации футбола (ФИФА) в отношении трёх российских футболистов, подозреваемых в нарушении антидопинговых правил.
Источник назвал имена обвиняемых в употреблении допинга российских футболистов
  • РИА Новости

По информации Telegram-канала «Мутко против», подозреваемыми являются защитник Иван Князев, а также вратарь Дарья Мещерякова.

В официальном письме ФИФА на имя генерального секретаря Российского футбольного союза Александра Алаева сказано, что допинг-проба нападающего «Ростова» Владимира Обухова, взятая в 2013 году на сборах молодёжной сборной России в Новогорске, значившаяся как отрицательная, содержала следы запрещённого вещества метандиенона.

Ранее сообщалось, что ФИФА возбудила дела о допинге против трёх российских футболистов.

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