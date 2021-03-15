Губерниев — о возвращении Дзюбы в сборную России: принесёт необходимое игровое возбуждение

Известный комментатор Дмитрий Губерниев оценил возвращение в состав сборной России по футболу форварда «Зенита» Артёма Дзюбы.

«Главное, что вернулся Дзюба. Я был горячим противником того, что его не вызывали в национальную команду и что он после всей этой истории не играл. Сборная без него начала рассыпаться. Мы помним матч с Сербией. Дзюба не просто твёрдый член основного состава, это настоящий мощный капитан. С Дзюбой команда будет совсем другой. Он и в раздевалке, и на поле принесёт необходимое игровое возбуждение, силу, страсть и мастерство», — цитирует Губерниева matchtv.ru.

Дзюба пропускал ноябрьские матчи национальной команды в Лиге наций из-за скандала с публикацией его интимного видео.

Ранее был объявлен состав сборной России на матчи отборочного этапа ЧМ-2022.