Галактионов — о вызове Тюкавина: он хорошо себя проявил в последних матчах

Главный тренер молодёжной сборной России по футболу Михаил Галактионов прокомментировал вынужденную замену Константина Кучаева на Константина Тюкавина в заявке команды для участия в матчах группового этапа чемпионата Европы по футболу 2021 года среди игроков до 21 года.

«Получив отчёт медицинского штаба, мы приняли решение о замене игрока. Мы всегда говорили, что для нас здоровье футболиста на первом плане, поэтому Кучаев, к сожалению, не сыграет на чемпионате Европы. Вместо него вызван Тюкавин, который хорошо себя проявил в последних матчах чемпионата России и был в наших расширенных списках», — приводит слова Галактионова пресс-служба Российского футбольного союза.

Групповой этап молодёжного чемпионата Европы пройдёт с 23 по 31 марта в венгерских городах Дьёр и Сомбатхей. Сборная России проведёт матчи с национальными командами Исландии, Франции и Дании. Встречи пройдут 25, 28 и 31 марта.

Ранее сообщалось, что Тюкавин вызван в молодёжную сборную России по футболу вместо Кучаева.