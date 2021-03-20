Галактионов — о вызове Тюкавина: он хорошо себя проявил в последних матчах
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«Получив отчёт медицинского штаба, мы приняли решение о замене игрока. Мы всегда говорили, что для нас здоровье футболиста на первом плане, поэтому Кучаев, к сожалению, не сыграет на чемпионате Европы. Вместо него вызван Тюкавин, который хорошо себя проявил в последних матчах чемпионата России и был в наших расширенных списках», — приводит слова Галактионова пресс-служба Российского футбольного союза.
Групповой этап молодёжного чемпионата Европы пройдёт с 23 по 31 марта в венгерских городах Дьёр и Сомбатхей. Сборная России проведёт матчи с национальными командами Исландии, Франции и Дании. Встречи пройдут 25, 28 и 31 марта.
Ранее сообщалось, что Тюкавин вызван в молодёжную сборную России по футболу вместо Кучаева.