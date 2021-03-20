Галактионов — о вызове Тюкавина: он хорошо себя проявил в последних матчах

Короткая ссылка
Главный тренер молодёжной сборной России по футболу Михаил Галактионов прокомментировал вынужденную замену Константина Кучаева на Константина Тюкавина в заявке команды для участия в матчах группового этапа чемпионата Европы по футболу 2021 года среди игроков до 21 года.
Галактионов — о вызове Тюкавина: он хорошо себя проявил в последних матчах
  • ©rfs.ru

«Получив отчёт медицинского штаба, мы приняли решение о замене игрока. Мы всегда говорили, что для нас здоровье футболиста на первом плане, поэтому Кучаев, к сожалению, не сыграет на чемпионате Европы. Вместо него вызван Тюкавин, который хорошо себя проявил в последних матчах чемпионата России и был в наших расширенных списках», — приводит слова Галактионова пресс-служба Российского футбольного союза.

Групповой этап молодёжного чемпионата Европы пройдёт с 23 по 31 марта в венгерских городах Дьёр и Сомбатхей. Сборная России проведёт матчи с национальными командами Исландии, Франции и Дании. Встречи пройдут 25, 28 и 31 марта.

Ранее сообщалось, что Тюкавин вызван в молодёжную сборную России по футболу вместо Кучаева.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить