Тюкавин вызван в молодёжную сборную России по футболу вместо Кучаева
- © РИА Новости / Владимир Федоренко
Как сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС), Тюкавин заменит в заявке полузащитника ЦСКА Константина Кучаева, который из-за повреждений не сможет помочь команде и вернётся в расположение клуба.
Групповой этап молодёжного чемпионата Европы пройдёт с 23 по 31 марта в венгерских городах Дьёр и Сомбатхей. Сборная России проведёт матчи с национальными командами Исландии, Франции и Дании. Встречи состоятся 25, 28 и 31 марта.
Ранее сообщалось, что молодёжная сборная России проведёт ряд прямых эфиров в TikTok перед групповым этапом ЧЕ.