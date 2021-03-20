Тюкавин вызван в молодёжную сборную России по футболу вместо Кучаева

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Тренерский штаб молодёжной сборной России вызвал нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина для участия в матчах группового этапа чемпионата Европы по футболу — 2021 среди игроков до 21 года.
Тюкавин вызван в молодёжную сборную России по футболу вместо Кучаева
  • © РИА Новости / Владимир Федоренко

Как сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС), Тюкавин заменит в заявке полузащитника ЦСКА Константина Кучаева, который из-за повреждений не сможет помочь команде и вернётся в расположение клуба.

Групповой этап молодёжного чемпионата Европы пройдёт с 23 по 31 марта в венгерских городах Дьёр и Сомбатхей. Сборная России проведёт матчи с национальными командами Исландии, Франции и Дании. Встречи состоятся 25, 28 и 31 марта.

Ранее сообщалось, что молодёжная сборная России проведёт ряд прямых эфиров в TikTok перед групповым этапом ЧЕ.

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