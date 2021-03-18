Молодёжная сборная России проведёт ряд прямых эфиров в TikTok перед групповым этапом ЧЕ

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Молодёжная сборная России по футболу проведёт серию прямых эфиров в TikTok перед стартом группового этапа чемпионата Европы U21.
Молодёжная сборная России проведёт ряд прямых эфиров в TikTok перед групповым этапом ЧЕ
  • Reuters

Первый эфир в аккаунте сборной России по футболу пройдёт 19 марта, начало — в 18:00. Ведущим эфира станет блогер GoodMax. Он пообщается с лидерами команды, а болельщики смогут задать любой вопрос игрокам молодёжной сборной страны в чате трансляции. В конце стрима футболисты разыграют футболку сборной России с автографами.

Во время второго эфира, который стартует 20 марта в 18:00, состоится мини-турнир по игре в FIFA среди четырёх игроков сборной. Ребята сыграют друг с другом, чтобы определить лучшего. В этот момент ведущий будет озвучивать вопросы пользователей, проведёт блиц, а также узнает, как прошёл сбор. В конце трансляции игроки молодёжки проведут конкурс среди подписчиков. Победитель получит игру FIFA 21 от молодёжной сборной России. 

Ранее Галактионов выразил надежду, что молодёжный чемпионат Европы состоится в срок.

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