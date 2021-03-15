Галактионов выразил надежду, что молодёжный чемпионат Европы состоится в срок

Главный тренер молодёжной сборной России по футболу Михаил Галактионов рассказал о трудностях, с которыми столкнётся команда во время пребывания в Венгрии, где пройдут матчи чемпионата Европы.

«Будем надеяться, что всё пройдёт в запланированные сроки. Не первый год попадаем так. В прошлом году действовали в таких же ситуациях. Есть некие ограничения по отелю, по выходу на улицу, масочный режим, тестирование и так далее. Все требования, которые есть в стране. Мы к этому привыкшие. Надеемся, что ничего не изменится и чемпионат состоится в запланированные сроки», — сказал Галактионов журналистам.

Групповой этап молодёжного чемпионата Европы пройдёт с 23 по 31 марта в венгерских городах Дьёре и Сомбатхее. Сборная России проведёт матчи с командами Исландии, Франции и Дании. Игры состоятся 25, 28 и 31 марта.

Ранее Галактионов рассказал о состоянии полей на базе в Новогорске.