Главный тренер молодёжной сборной России по футболу Михаил Галактионов рассказал о состоянии полей на базе в Новогорске, где команда будет проходить подготовку к чемпионату Европы.

«Посещали его с инспекцией. Осмотрели состояние, пообщались с агрономом. Сначала состояние было так себе, но сегодня травка подросла. Это позволяет провести какое то время на базе безболезненно. Положительная динамика есть. Все сотрудники базы в Новогорске предприняли все усилия, чтобы привести газон в надлежащее состояние», — сказал Галактионов на пресс-конференции.

Групповой этап молодёжного чемпионата Европы пройдёт с 23 по 31 марта в Венгрии. Сборная России проведёт матчи с национальными командами Исландии, Франции и Дании. Встречи состоятся 25, 28 и 31 марта.

Ранее Галактионов высказался о соперниках на Евро.