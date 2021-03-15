Галактионов рассказал о состоянии полей на базе в Новогорске
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«Посещали его с инспекцией. Осмотрели состояние, пообщались с агрономом. Сначала состояние было так себе, но сегодня травка подросла. Это позволяет провести какое то время на базе безболезненно. Положительная динамика есть. Все сотрудники базы в Новогорске предприняли все усилия, чтобы привести газон в надлежащее состояние», — сказал Галактионов на пресс-конференции.
Групповой этап молодёжного чемпионата Европы пройдёт с 23 по 31 марта в Венгрии. Сборная России проведёт матчи с национальными командами Исландии, Франции и Дании. Встречи состоятся 25, 28 и 31 марта.
Ранее Галактионов высказался о соперниках на Евро.