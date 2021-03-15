Галактионов — о соперниках на Евро: мы должны отталкиваться от себя

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Главный тренер молодёжной сборной России по футболу Михаил Галактионов разобрал соперников по групповой стадии молодёжного чемпионата Европы.
Галактионов — о соперниках на Евро: мы должны отталкиваться от себя
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«Мы большое количество времени уделили анализу. Фактически аналитическая работа завершена. Исландия — это крепкая команда, которая заняла первое место в своей группе. Крепкая, атлетичная команда. Она отдаёт инициативу, но нацелена на быстрый мяч. Франция — это топ-соперник. Футболисты выступают в хороших клубах. Организованная команда с яркими исполнителями. Но есть нюансы по игре, на которые обратили внимание и понимаем, как их использовать.
Датчане с приходом нового тренера начали играть более комбинационно. Заняли первое место в группе. Слабых соперников у нас нет. Все достаточно хорошие, с сильным подбором исполнителей. У Исландии тоже в январе появился новый тренер, который тренировал сборную до 17. Мы всегда говорим, что нужно отталкиваться от своего качества игры. Должны исходить из себя», — сказал Галактионов журналистам.

Групповой этап молодёжного чемпионата Европы пройдёт с 23 по 31 марта в венгерских Дьёре и Сомбатхее. Сборная России сыграет с Исландией, Францией и Данией 25, 28 и 31 марта соответственно.

Ранее Галактионов рассказал о приоритетах в работе молодёжной сборной России.

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