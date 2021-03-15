Галактионов — о соперниках на Евро: мы должны отталкиваться от себя

Главный тренер молодёжной сборной России по футболу Михаил Галактионов разобрал соперников по групповой стадии молодёжного чемпионата Европы.

«Мы большое количество времени уделили анализу. Фактически аналитическая работа завершена. Исландия — это крепкая команда, которая заняла первое место в своей группе. Крепкая, атлетичная команда. Она отдаёт инициативу, но нацелена на быстрый мяч. Франция — это топ-соперник. Футболисты выступают в хороших клубах. Организованная команда с яркими исполнителями. Но есть нюансы по игре, на которые обратили внимание и понимаем, как их использовать.

Датчане с приходом нового тренера начали играть более комбинационно. Заняли первое место в группе. Слабых соперников у нас нет. Все достаточно хорошие, с сильным подбором исполнителей. У Исландии тоже в январе появился новый тренер, который тренировал сборную до 17. Мы всегда говорим, что нужно отталкиваться от своего качества игры. Должны исходить из себя», — сказал Галактионов журналистам.

Групповой этап молодёжного чемпионата Европы пройдёт с 23 по 31 марта в венгерских Дьёре и Сомбатхее. Сборная России сыграет с Исландией, Францией и Данией 25, 28 и 31 марта соответственно.

Ранее Галактионов рассказал о приоритетах в работе молодёжной сборной России.