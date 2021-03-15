Галактионов: наши штаб и команда работают над тем, чтобы игроки попадали в основную сборную

Короткая ссылка
Главный тренер молодёжной сборной России по футболу Михаил Галактионов ответил на вопрос о возможном конфликте интересов между его коллективом и национальной командой страны, которой руководит Станислав Черчесов.
Галактионов: наши штаб и команда работают над тем, чтобы игроки попадали в основную сборную
  • Reuters

«Надо чётко понимать степень работы молодёжки. Наши штаб и команда работают над тем, чтобы игроки попадали в национальную команду. Приоритет у неё. Мы гордимся, что в ноябре большая группа из молодёжки была вызвана. Если они увидят, что футболист достоин играть в основной сборной, будем только рады», — сказал Галактионов на пресс-конференции.

На ближайшие матчи сборной России по футболу не было вызвано ни одного игрока молодёжной команды ввиду её подготовки к групповому этапу чемпионата Европы.

Ранее Галактионов объяснил отсутствие Татаева, Игнатьева и Рассказова в молодёжной сборной России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить