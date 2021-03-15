Галактионов: наши штаб и команда работают над тем, чтобы игроки попадали в основную сборную

Главный тренер молодёжной сборной России по футболу Михаил Галактионов ответил на вопрос о возможном конфликте интересов между его коллективом и национальной командой страны, которой руководит Станислав Черчесов.

«Надо чётко понимать степень работы молодёжки. Наши штаб и команда работают над тем, чтобы игроки попадали в национальную команду. Приоритет у неё. Мы гордимся, что в ноябре большая группа из молодёжки была вызвана. Если они увидят, что футболист достоин играть в основной сборной, будем только рады», — сказал Галактионов на пресс-конференции.

На ближайшие матчи сборной России по футболу не было вызвано ни одного игрока молодёжной команды ввиду её подготовки к групповому этапу чемпионата Европы.

Ранее Галактионов объяснил отсутствие Татаева, Игнатьева и Рассказова в молодёжной сборной России.