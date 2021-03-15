Галактионов объяснил отсутствие Татаева, Игнатьева и Рассказова в молодёжной сборной России

Главный тренер молодёжной сборной России по футболу Михаил Галактионов прокомментировал отсутствие в составе команды Алексея Татаева из «Млада Болеслав», игрока «Рубина» Ивана Игнатьева и Николая Рассказова, представляющего «Спартак».

«Татаев в январе получил травму. Восстанавливается. Затем случился рецидив. По этой причине и не попал в заявку. По Игнатьеву: я неоднократно говорил, что Иван — это игрок, которого надо поддерживать. После старта чемпионата он не получает игровой практики. Уже говорил, что нет скидок на имена, фамилии и нет абонементов. Есть конкуренция и игровая практика. Кто лучше готов на сегодня, тот и должен быть в составе. У меня тёплое отношение к Ивану, но на сегодня реалии такие. С

Рассказовым тоже хорошие отношения, но опыт турниров подсказывает, что нужны универсальные футболисты, которые могут закрыть несколько позиций. Потому сделали выбор в пользу стабильного Маслова. В этом плане выбор такой», — сказал Галактионов журналистам.

Ранее Галактионов поблагодарил РПЛ и клубы за время на подготовку к молодёжному Евро.