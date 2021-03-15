Галактионов объяснил отсутствие Татаева, Игнатьева и Рассказова в молодёжной сборной России

Короткая ссылка
Главный тренер молодёжной сборной России по футболу Михаил Галактионов прокомментировал отсутствие в составе команды Алексея Татаева из «Млада Болеслав», игрока «Рубина» Ивана Игнатьева и Николая Рассказова, представляющего «Спартак».
Галактионов объяснил отсутствие Татаева, Игнатьева и Рассказова в молодёжной сборной России
  • © Саид Царнаев
  • РИА Новости

«Татаев в январе получил травму. Восстанавливается. Затем случился рецидив. По этой причине и не попал в заявку. По Игнатьеву: я неоднократно говорил, что Иван — это игрок, которого надо поддерживать. После старта чемпионата он не получает игровой практики. Уже говорил, что нет скидок на имена, фамилии и нет абонементов. Есть конкуренция и игровая практика. Кто лучше готов на сегодня, тот и должен быть в составе. У меня тёплое отношение к Ивану, но на сегодня реалии такие. С
Рассказовым тоже хорошие отношения, но опыт турниров подсказывает, что нужны универсальные футболисты, которые могут закрыть несколько позиций. Потому сделали выбор в пользу стабильного Маслова. В этом плане выбор такой», — сказал Галактионов журналистам.

Ранее Галактионов поблагодарил РПЛ и клубы за время на подготовку к молодёжному Евро.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить