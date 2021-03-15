Галактионов поблагодарил РПЛ и клубы за время на подготовку к молодёжному Евро

Главный тренер молодёжной сборной России по футболу Михаил Галактионов считает, что его команда имеет достаточно времени для подготовки к групповому раунду чемпионата Европы.

«Давайте понимать специфику сборной. Рассчитывать на двух-трёхнедельный сбор можно только после окончания чемпионата. Сейчас сроки короткие. В рамках этих дат мы строим свою подготовку. Благодарю клубы РПЛ и лигу, что тур перенесли и разделили на несколько дней. Уже какое-то время на подготовку, чтобы собрать ребят, оценить состояние и дать идею», — сказал Галактионов журналистам.

Групповой этап молодёжного чемпионата Европы пройдёт с 23 по 31 марта в венгерских городах Дьёре и Сомбатхее. Сборная России проведёт матчи с национальными командами Исландии, Франции и Дании. Встречи пройдут 25, 28 и 31 марта.

Ранее Галактионов высказался о форме футболистов ЦСКА, вызванных в молодёжную сборную.