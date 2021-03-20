Травма Зобнина, запрет Головина и примирение Ахметова и Кузяева: как сборная России готовится к матчам отбора ЧМ-2022

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Борислав Головин
Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин и вратарь «Сочи» Сослан Джанаев из-за различных травм не помогут сборной России в ближайших матчах отборочного этапа чемпионата мира — 2022. Вместо них вызов в национальную команду получили Андрей Лунёв и Станислав Мухин. А Александр Головин не сможет сыграть со Словенией в Сочи из-за принятых французской Лигой 1 коронавирусных ограничений. Между тем в расположении коллектива Станислава Черчесова уже собралась большая часть футболистов, а Ильзат Ахметов успел принести извинения Далеру Кузяева за грубый фол в матче ЦСКА — «Зенит».
Травма Зобнина, запрет Головина и примирение Ахметова и Кузяева: как сборная России готовится к матчам отбора ЧМ-2022
  • Игроки сборной России Андрей Семёнов, Андрей Мостовой, Вячеслав Караваев, Далер Кузяев и Ильзат Ахметов (слева направо) на тренировке в рамках подготовки к отборочным матчам ЧМ-2022 против сборных Мальты и Словении.
  • РИА Новости
  • © Артур Лебедев

«Готовил себе еду, а тут приглашение в сборную»

Первый сбор национальной команды в текущем году начался для неё не лучшим образом. Не успели все футболисты приехать в расположение коллектива в Сочи, как Станислав Черчесов остался сразу без нескольких исполнителей. Пожалуй, самым болезненным станет отсутствие опорного полузащитника «Спартака» Романа Зобнина. Игрок получил повреждение в матче РПЛ с «Уралом» в четверг и был заменён в середине второго тайма.

Изначально предполагалось, что спортсмен пройдёт дополнительное обследование в Москве и позже присоединится к сборной. Однако результаты оказались неутешительными для болельщиков. Роман не поможет команде ни в одной из трёх ближайших встреч квалификации ЧМ-2022.

«Сегодня Зобнин прошёл медобследование в связи с травмой, полученной в матче РПЛ. Врачи сборной России изучили полученные данные и решили, что для лечения мышечного повреждения игроку потребуется более десяти дней», — говорится в официальном аккаунте национальной команды в Twitter.

Вратарь «Сочи» Сослан Джанаев выбыл из строя из-за микронадрыва приводящей мышцы и также не сыграет в ближайших матчах. Вместо травмированных футболистов приглашение от Черчесова получили Андрей Лунёв и Станислав Мухин. И если вызов голкипера «Зенита» сюрпризом не стал, то вынужденное появление в заявке 19-летнего полузащитника «Локомотива», который до этого не играл даже за юношеские сборные, удивило всех, в том числе самого игрока.

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«О вызове узнал два часа назад. Быстро собрал вещи, скоро вылетаю в аэропорт. Очень обрадовался, это было неожиданно. Я готовил себе еду, а тут приглашение в сборную. Я офигел. Звонок поступил от нашего врача, который работает в «Локомотиве», а сейчас в сборной. Потом он передал трубку Станиславу Саламовичу, который сказал, что я вызван. Еду не уронил, всё чётко ответил. Родители, как и я, в диком шоке, что так произошло», — приводит слова Мухина Metaratings.

Проблемы возникли и с некоторыми легионерами. Так, «Монако» на своём официальном сайте сообщил, что Александр Головин не примет участия в матче со Словенией, который состоится в Сочи 27 марта. Французская Лига 1 установила правило, согласно которому футболисты, сыгравшие за пределами ЕС, вынуждены будут по возвращении в страну пройти карантин. Поэтому клуб принял решение не отпускать своего лидера. При этом в выездных матчах с Мальтой и Словакией полузащитник сможет помочь сборной.

«Выработан единый подход, чтобы не было дискриминации. К сожалению, в прошлый раз, когда проводились матчи национальных команд, были случаи заболевания коронавирусом», — объяснил вице-президент клуба Олег Петров «Спорт-Экспресс».

По схожим причинам защитник немецкого «Зандхаузена» Александр Жиров не сыграет со словаками из-за коронавирусных ограничений, «существующих на государственном уровне между странами». На замену ему в сборную уже прибыл спартаковец Илья Кутепов.

«Я принёс Кузяеву свои извинения и сожалею о данном моменте»

Сбор национальной команды в Сочи стартовал в четверг. Первыми на него прибыли футболисты команд РПЛ, чьи матчи состоялись накануне, в основном игроки ЦСКА и «Зенита».

«Всю работу, которую мы запланировали, они провели. Тренировка была восстановительной и длилась всего 35 минут. Сегодня у них по плану сауна, бассейн, восстановительные мероприятия. Другие игроки сегодня и завтра выйдут на поле в матчах чемпионата. Потихоньку за два дня мы их всех соберём. Настроение хорошее, вылетели из Москвы по плану, погода футбольная, поле хорошее. В этом плане проблем нет», — рассказал Черчесов.

А у игроков «Зенита» и ЦСКА появилась отличная возможность по горячим следам обсудить очную встречу в рамках 23-го тура РПЛ, которая закончилась волевой победой петербуржцев. Омрачило противостояние грубое нарушение правил Ильзатом Ахметовым на Далере Кузяеве, за которое полузащитник армейцев получил красную карточку. Однако в расположении национальной команды соперники быстро примирились и всячески демонстрировали, что не имеют друг к другу никаких претензий.

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«Ильзат сказал, что не хотел причинить мне вред. Игровой момент, ничего страшного, так получилось, проехали. Потом посмотрел эпизод на видео: да, было неприятно, но всё обошлось, видите, я жив-здоров», — цитирует Кузяева официальный сайт РФС.

В свою очередь, Ахметов подчеркнул, что принёс оппоненту извинения и конфликт между ними исчерпан.

«Конечно, я не был рад этому эпизоду и понимал, что сыграл опасно. На телекартинке всё выглядело страшновато, но я поговорил с Далером. Он сказал: «Даже не почувствовал». Потом он поднялся и начал бегать ещё интенсивнее. Слава богу, обошлось без травм, я принёс ему свои извинения и сожалею о данном моменте», — приводит слова футболиста «Чемпионат».

В пятницу в расположение сборной России приехали ещё девять футболистов из «Локомотива», «Спартака», «Краснодара» и «Динамо». А вот легионеры, по словам Черчесова, присоединятся к национальной команде уже на Мальте.

«У них 21 марта тур. Мы не можем сделать так, чтобы они 21-го были здесь, а 22-го летели с нами из Сочи на Мальту. Сейчас решается вопрос, кто, когда и во сколько прилетит, чтобы мы всё чётко понимали. По Жирову мы уже знаем, что между немцами и словаками определённая ситуация, которая не позволяет футболисту туда лететь. Поэтому он проведёт с нами две игры, а затем отправится в Германию», — отметил специалист.

Также тренеру задали вопрос о двух подряд нереализованных Артёмом Дзюбой пенальти и о том, кто будет исполнять одиннадцатиметровые в сборной в ближайших матчах.

«Мы на эту тему не говорили. Но, как я прочитал, он сказал, что хочет взять «академическую паузу». Это тот случай, когда игрок лучше всего чувствует ситуацию сам. Мы никогда не настаиваем», — добавил Черчесов.

Между тем журналисты уже предложили взять на себя эту ответственность Александру Соболеву. В 2021-м нападающий «Спартака» реализовал уже три пенальти: один — в матче с «Динамо» и два — во встрече с «Уралом». В ответ форвард отметил, что такое решение может принять только Станислав Саламович с помощниками.

«Это прерогатива тренерского штаба — как они решат, так и будет. Всё зависит от них, а моя работа — выходить на поле и выполнять поставленные задачи», — заявил Соболев.

В целом футболисты сборной России наслаждаются отличной атмосферой в команде и замечательными условиями, созданными в Сочи. Так, бывший футболист одноимённой команды Андрей Мостовой подчеркнул, что погода на Юге России куда больше располагает к тренировкам, чем в Санкт-Петербурге.

«Всегда приятно возвращаться в сборную, тут отличная атмосфера. Кажется, каждый об этом говорит. Настроение отличное, сейчас все подъезжают, потихоньку начинаем готовиться. Толком никого ещё не видел — только в автобусе. Что касается погоды, конечно, по сравнению с Питером это сказка какая-то», — отметил футболист «Зенита».

В свою очередь, защитник «Ахмата» Андрей Семёнов рассказал, что знает о ближайшем сопернике сборной России Мальте.

«Эта страна находится рядом с Италией, если не ошибаюсь. Что касается мальтийского футбола, то я бывал там на сборах. Наша команда всегда выходит на поле, чтобы побеждать. Будем двигаться от игры к игре и проявлять свои лучшие качества. Жеребьёвку не смотрел, оценивать соперников сложно. Все команды у нас очень сильные, и вообще группа равная», — подчеркнул защитник.

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