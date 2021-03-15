«Работают и играют на другом уровне»: Черчесов о вызове Дюпина и Самошникова, мотивации Миранчука и возвращении Головина

Алексей Миранчук должен доказывать свою состоятельность как в клубе, так и в сборной. Об этом заявил главный тренер национальной команды Станислав Черчесов, комментируя список вызванных на ближайшие матчи футболистов. По его словам, полузащитник прогрессирует в «Аталанте». Специалист также объяснил, зачем пригласил игроков «Рубина» Юрия Дюпина и Илью Самошникова, подчеркнул, что не ставит крест на Маринато Гилерме, и заверил, что Марио Фернандес и Юрий Жирков должны принять участие хотя бы в одной из встреч.

Состав сборной России по футболу на первые матчи отборочного этапа чемпионата мира-2022 с Мальтой, Словенией и Словакией появился на официальном сайте РФС в понедельник утром и принёс болельщикам немало сюрпризов. В частности, в списке из 27 человек оказалось сразу два дебютанта. Речь о Юрии Дюпине и Илье Самошникове, одержавших три победы подряд вместе с «Рубином» после возобновления сезона в РПЛ. Главный тренер национальной команды Станислав Черчесов в общении с журналистами подчеркнул, что следил за ними уже достаточно давно.

«Мы и в том году смотрели за теми, кто проявляет себя, обладает определённым потенциалом. Мы замечаем футболистов, не только когда они непосредственно начинают играть на высоком уровне. Дюпин, например, выступал за «Анжи», а Самошников — за «Торпедо». Зимой клубы провели сборы в Турции, и мы отсмотрели практически все контрольные матчи «Динамо», «Рубина», «Сочи». Они себя проявили. Тем более указанные клубы в прошлом сезоне боролись за другие места, а сейчас — за еврокубковую зону. Планка повысилась. Они работают и играют на другом уровне. Решили вызвать их. Самошников после того, как узнал, что его пригласят в сборную, забил. Уже хорошо», — отметил специалист.

При этом Дюпин во вратарской линии занял место Маринато Гилерме, который долгое время был основным голкипером сборной. Тренер подчеркнул, что причиной невызова натурализованного бразильца стал вовсе не неудачный матч с Сербией в Лиге наций, в котором страж ворот «Локомотива» был заменён в перерыве.

«По той или иной причине Маринато не смог себя до конца проявить. Мы никогда не делаем резких движений. Сегодня ты можешь находиться в одном состоянии, а завтра — в другом. «Локомотив» будет жить с нами в одной гостинице, поэтому появится возможность переговорить с Гилерме», — объяснил Черчесов.

Немало вопросов вызвал и список защитников. Так, в нём вновь нашлось место футболисту «Зандхаузена» Александру Жирову, который вместе со своей командой борется за выживание во второй Бундеслиге, и Роману Нойштедтеру из «Динамо». При этом отсутствие Максима Осипенко специалист объяснил ранним вылетом «Ростова» из еврокубков. Вместе с тем Черчесов подчеркнул, что в центре обороны по-прежнему будет делать ставку на Георгия Джикию и Андрея Семёнова.

«На Фёдора Кудряшова рассчитываем как на левого защитника. Но он играл и центрального. Семёнов провёл в основе весь отборочный цикл Евро, действовал надёжно и уверенно. В Сербии его не было, и один Джикия оказался не помощником. Они дополняют друг друга», — объяснил тренер.

Сохранил место в ростере сборной и 37-летний Юрий Жирков, который в начале года не получает игровой практики в «Зените», а последний раз появлялся на поле 20 февраля в матче 1/8 финала Кубка России с «Арсеналом».

«Он прошёл хороший сбор в Дубае. По той или иной причине сейчас не играет. Мы с ним на связи. Есть МРТ, которое показало, что ничего серьёзного нет. Жирков приедет на сбор, и мы примем решение ситуативно. Есть три матча, и футболист такого уровня может нам помочь в одном из них. Кому-то хватает после травмы и недели, чтобы форму набрать, а кому-то месяц нужен», — отметил Черчесов.

По словам специалиста, должен помочь сборной и Марио Фернандес, заработавший ушиб и рассечение головы, а также покинувший поле досрочно в матче 22-го тура с «Арсеналом».

Достаточно любопытным получился и состав полузащитников. Например, в сборную вернулся футболист ЦСКА Ильзат Ахметов. Наставник национальной команды порадовался тому факту, что молодой исполнитель, восстановившись от травмы ключицы, наконец, возвращается на прежний уровень.

Получил долгожданный вызов и Александр Головин, который из-за повреждения пропустил почти полгода. Специалист подчеркнул, что его не тревожит тот факт, что россиянин после возвращения в строй не всегда попадает в стартовый состав «Монако».

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«Нас радует, что Александр вырывает свои минуты. Это большой плюс. Саша — парень с характером и никому ничего не отдаст. Знаю Нико Ковача не понаслышке. Если Головин играет мало, это не значит, что он плохой, просто есть другие футболисты, которые заслуживают выхода на поле», — объяснил Черчесов.

Высказался тренер и о ситуации с Алексеем Миранчуком, который в «Аталанте» получает совсем немного игрового времени. По его словам, полузащитник, даже появляясь на поле по ходу матчей, демонстрирует прогресс. Он призвал подопечного доказать свою состоятельность и в сборной.

«Даже этих минут достаточно, чтобы заметить трансформацию в его игровых качествах. На дистанции понять это сложно. Прилетит в сборную, мы ещё переговорим с ним. Решал ли я с ним ситуацию с «золотым активом»? Это он должен играть, забивать, отдавать, проявлять себя. Мы свои посылы даём, а сейчас он в сборной. Приезжай и доказывай свою состоятельность, равно как и в клубе», — заявил специалист.

Что касается нападающих, то в состав сборной на этот раз вызваны три одноплановых форварда: Артём Дзюба, Александр Соболев и Антон Заболотный. Причём о вызове игрока «Зенита» и возвращении ему капитанской повязки стало известно заранее.

«Меня спросили — я ответил. Сказал о том, что он вернётся и будет капитаном, и Дзюба сразу забил. Значит, всё правильно. Это тот случай, когда мямлить смысла нет», — подчеркнул наставник национальной команды.

Он также порадовался прогрессу Соболева, который в двух последних матчах РПЛ забил три гола и отдал результативную передачу. По его мнению, полученная в ноябре в расположении сборной травма в какой-то мере помогла спартаковцу.

«Сейчас Александр здоров и находится в огне. Видимо, тогда колено ему мешало. Вызов в сборную подтолкнул к операции. Ситуация тогда нас удивила, поскольку все знали, о чём идёт речь. Мы стараемся никому не навредить», — напомнил тренер.

Высокую результативность в последних двух матчах чемпионата страны продемонстрировал и восстановившийся от травмы Фёдор Смолов. Нападающий «Локомотива» выходил на замену в играх с «Арсеналом» и «Сочи» и в обоих случаях поражал чужие ворота. Однако в списке сборной его не оказалось. Черчесов объяснил это желанием дать футболисту возможность спокойно набрать форму после повреждения.

«В сборной практически нет каких-то специальных нагрузок, в основном речь идёт о восстановительных тренировках, перелётах. Тренировочный режим в «Локомотиве» поможет Смолову быстрее набрать кондиции после травмы. Сейчас он вернётся в стартовый состав и предоставит нам пищу для размышления, чтобы мы обратили на него внимание. То же касается Дмитрия Баринова», — подчеркнул коуч.

Поинтересовались у наставника и про пересечение интересов с молодёжной сборной, которая в конце марта примет участие в финальной стадии чемпионата Европы. По словам Черчесова, никакого конфликта не существует, и он с Михаилом Галактионовым постоянно находится на связи.

«Вопрос мог возникнуть по Матвею Сафонову, но ситуация разрешилась сама собой. Что касается остальных, допустим, есть игрок «икс», который способен себя проявить. Но с листа это сделать практически нереально. Тогда смысл выдёргивать футболистов, которые имеют шанс сыграть на молодёжном Евро? Если бы у нас была уверенность, что кто-то может приехать и выйти в основе, то вызвали бы. Есть обойма футболистов, на которых мы обращаем внимание и которые, убеждён, в будущем способы заиграть в основной сборной. Сейчас у них впереди Евро U21», — заявил тренер.

Наконец, высказался Черчесов и о ближайших соперниках. Мальту специалист назвал «обученной и физически крепкой командой, к которой следует относиться серьёзно». А уровень Словении и Словакии, по мнению тренера, говорит сам за себя. Вместе с тем он посетовал, что пандемия коронавируса в любой момент может внести коррективы в состав любой сборной.

После этого Черчесову в очередной раз задали вопрос о вакцинации, и он отметил, что, хотя давно прошёл данную процедуру, не может принуждать к чему-либо футболистов.

«Не настаивал и не буду этого делать. Как можно заставлять? Я сделал для себя. Мне спокойнее, если футболист решается на что-то, будучи в этом уверенным. Вакцина же всё-таки обеспечивает тебе некую защиту. Но если футболисты сделают что-то из-под палки, в плюс это не пойдёт», — подытожил специалист.