Денисов вспомнил, как Кикнадзе при всей команде объявил о недоверии к нему

Бывший полузащитник московского «Локомотива» Игорь Денисов рассказал об уходе из команды в 2019 году и объяснил, какую роль в этом сыграл бывший генеральный директор столичного клуба Василий Кикнадзе.

«Зима 2019 года, второй день сборов в Катаре. Новый президент вызвал меня на разговор, сказал: «Мы очень любим тебя как футболиста и благодарим за всё, что ты сделал для клуба. Но у тебя высокий контракт. Надо его уменьшать». Я ответил ему, чтобы звонили юристам, поскольку на уменьшение не пойду точно. Я капитан команды, мы выигрывали трофеи, со мной продлили контракт лишь на год, а он просит пойти на уменьшение зарплаты. Это было в принципе невозможно. Через день собрание команды, новый президент зашёл. Начал хаять Геркуса. Потом сказал, что ждет троих ведущих футболистов «Локомотива» через 20 минут у себя в номере, чтобы поговорить о будущем. Сёмин ему говорит: «Пойдёт Чорлука, Гилерме и Денисов». А Кикнадзе при всей команде говорит: «Денисова не надо, я ему не доверяю как человеку». Со следующей игры на сборах я уже был игрок запасного состава», — сказал Денисов СЭ.

Денисов выступал за «Локомотив» с 2016 по 2019 год. За это время он помог команде стать чемпионом России и дважды выиграть Кубок страны.

Ранее экс-капитан «Зенита» Денисов рассказал о несостоявшемся переходе в «Спартак».