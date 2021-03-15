Экс-капитан «Зенита» Денисов рассказал о несостоявшемся переходе в «Спартак»

Бывший капитан петербургского «Зенита» Игорь Денисов рассказал о несостоявшемся переходе в московский «Спартак» из-за недопонимания с руководством сине-бело-голубых.

«Во время ссоры с «Зенитом» мне позвонил Валерий Карпин. Я ему ответил: «Честно скажу, я ненавижу ваш «Спартак». Просто ненавижу». У меня и с Карпиным тогда были проблемы. Но я ответил, что готов перейти в «Спартак». Сказал, что сделаю всё, чтобы обыграть «Зенит». То ли себя до такой ручки довёл, то ли «Зенит». Переход должен был состояться. Но меня не пустили. Видимо, когда это дошло до верхушки «Зенита», меня вернули в команду. А дальше уже не хотелось. Контракт на руках был. Тогда я сидел в дубле два месяца, был готов идти в «Спартак», но так сложилась ситуация, что я не оказался там. Мне нравится Карпин как человек. С ним вообще нет проблем. Мы с ним тогда поругались на скамейке запасных, но потом созвонились, никаких проблем. Он вообще импонирует мне как человек. Я готов был к нему приехать, но не вышло. Представляю, как отреагировали бы фанаты «Зенита». Ситуация была бы, как у Быстрова, даже еще громче», — цитирует Денисова «Спорт-Экспресс».

Конфликт футболиста с «Зенитом» случился в сезоне-2012/13.

Ранее Мостовой выразил мнение, что Тедеско не должен оставаться в «Спартаке» по окончании сезона.