Черчесов: доверие к Гилерме не упало

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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов высказался на тему отсутствия в команде некогда основного голкипера Гилерме, выступающего за московский «Локомотив».
Черчесов: доверие к Гилерме не упало
  • РИА Новости

«Доверие не упало. Дело не только в 0:5 от Сербии. У него в принципе был неудачный период, как в РПЛ, так и в ЛЧ. Объективно: он не находился на том уровне, который нужен сборной. Вызывали его в сборную, поскольку он игрок обоймы, тем более Шунин выбыл из-за коронавируса. По той или иной причине Гилерме не смог себя до конца проявить. Мы никогда не делаем резких движений. Сегодня ты можешь находиться в одном состоянии, а завтра в другом. «Локомотив» будет жить с нами в одной гостинице, так что будет возможность переговорить и настроить Гилерме. Повторю, разгром от Сербии не решил», — сказал Черчесов на пресс-конференции.

В своём последнем матче за сборную России, который состоялся 18 ноября 2020 года, Гилерме пропустил пять мячей от сборной Сербии. В этом матче российская команда лишилась шансов на выход в дивизион А Лиги наций УЕФА.

Ранее Черчесов объяснил, какими критериями руководствовался при выборе защитников в сборную России.

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