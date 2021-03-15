Черчесов объяснил, какими критериями руководствовался при выборе защитников в сборную России

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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов объяснил, почему вызвал в национальную команду защитника Андрея Жирова, представляющего клуб второй немецкой Бундеслиги «Зандхаузен», а также прокомментировал ситуацию с оборонительной линией в своём коллективе.
Черчесов объяснил, какими критериями руководствовался при выборе защитников в сборную России
  • РИА Новости

«Мы смотрим не на команду, а на уровень готовности Жирова и ту пищу, которую он нам оставил на позапрошлом сборе, а также ситуацию с другими представителями его амплуа. Необходимо рассматривать ситуацию комплексно. Нам тоже иногда нужно время, чтобы переосмыслить какие-то вещи. Какие-то выводы сделал и он для себя. Он играет в основе все матчи, забивает. Вторую Бундеслигу я знаю не понаслышке. Понятно, что это не уровень высоких игровых качеств, но эта лига заставляет игрока демонстрировать максимальную самоотдачу. Нойштедтер? Он провёл все матчи на сборе, сыграл две встречи в чемпионате. Тем более что мы знаем его возможности, велика возможность, что он может и сыграть. Дай бог, чтобы Евгеньев и Дивеев пробились в финальную часть с молодёжкой. Осипенко? Смотрим не только на него. Дмитрий Чистяков перешёл в «Зенит» и практически перестал попадать в состав. За Осипенко наблюдаем на уровне лиги. Очень хотел, чтобы «Ростов» вышел в групповой этап Лиги Европы, чтобы оценивать футболистов команды на другом уровне. На сегодняшний день мы не видим, что он нам помощник. Время покажет. Мы так решили», — сказал Черчесов журналистам.

Ранее Черчесов высказался о повреждении Марио Фернандеса в матче с «Арсеналом».

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