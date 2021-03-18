Дзюба призвал недоброжилателей отписаться от него в соцсетях

Нападающий петербургского «Зенита» Артём Дзюба обратился к своим недоброжелателям после победы над московским ЦСКА в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Я прошу вот этих всех злых, недалёких людей, которые только и ждут, чтобы кто-то оступился. Я вас молю, пожалуйста, отпишитесь от меня. Ну не пишите всякие гадости. Зачем вы на меня подписаны, зачем мне пишете? Я этого искренне не понимаю», — сказал нападающий на видео в своём Instagram.

Дзюба отметил, что впереди важный этап у сборной России по футболу, болельщикам нужно сплотиться в этот момент.

«Пожалуйста, давайте все будем добрее, терпимее друг к дружке. Хватит столько злости выливать», — добавил он.

В ноябре 2020 года в интернете появилось видео интимного содержания с участием Дзюбы. Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов принял решение не вызывать нападающего на матчи национальной команды, чтобы не отвлекать игроков.

С 24 по 30 марта сборная России проведёт матчи с национальными командами Мальты, Словении и Словакии.

Ранее Дзюба отреагировал на недовольство по поводу состава сборной России по футболу.