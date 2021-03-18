Дзюба отреагировал на недовольство по поводу состава сборной России по футболу

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Нападающий петербургского «Зенита» Артём Дзюба высказался по поводу своего вызова в сборную России по футболу.
Дзюба отреагировал на недовольство по поводу состава сборной России по футболу
  • globallookpress.com

«Я игрок обоймы, у нас нет основы. Там посмотрим. Если достоин, значит, буду играть. Я не понимаю, откуда берется хейт, кого вызывать, а кого нет. Хейтеры всегда что-то говорят, им всегда всё не так. У нас люди не умеют ценить других людей», — цитирует Дзюбу «Чемпионат».

15 марта был объявлен состав национальной команды на матчи в рамках отборочного цикла чемпионата мира 2022 года с Мальтой, Словенией и Словакией, которые пройдут 24 марта, 27 марта и 30 марта.

Ранее Дзюба выразил мнение, что в эпизоде с Дугласом Сантосом мяч пересёк линию ворот ЦСКА.

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