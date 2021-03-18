Черчесов оценил вероятность прибытия футболистов из зарубежных клубов на сбор в Сочи

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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал прибытие игроков на сбор национальной команды в Сочи перед матчами квалификации чемпионата мира 2022 года с Мальтой, Словенией и Словакией.
Черчесов оценил вероятность прибытия футболистов из зарубежных клубов на сбор в Сочи
  • РИА Новости

«Сегодня играют ещё футболисты, потихоньку, за два дня соберём их всех. Кроме легионеров: у них 21 марта тур, поэтому мы не можем сделать так, чтобы они 22-го с утра прилетели. Сейчас решается вопрос, кто и когда прилетит», — приводит слова Черчесова «Чемпионат».

Он отметил, что с вероятностью в 96% игроки сборной, выступающие в зарубежных клубах, присоединятся к команде уже на Мальте.

«А так настроение хорошее, вылетели по плану, погода футбольная, поле хорошее», — добавил специалист.

24 марта сборная России на выезде сыграет с Мальтой, 27 марта — в Сочи со Словенией, а 30 марта — на выезде со Словакией.

Ранее сообщалось, что защитник «Спартака» Кутепов был вызван в сборную России.

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