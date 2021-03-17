Защитник «Спартака» Кутепов вызван в сборную России

Тренерский штаб сборной России вызвал защитника московского «Спартака» Илью Кутепова для подготовки к матчам квалификации чемпионата мира по футболу 2022 года.

«Российский футбольный союз (РФС) и тренерско-административный штаб сборной России будут внимательно следить за ситуацией и в случае необходимости оперативно реагировать и вносить изменения в состав национальной команды», — говорится в официальном Telegram-канале сборной России по футболу.

«Зандхаузен» проинформировал РФС, что с высокой степенью вероятности в последнем из трёх матчей сборной России не сыграет защитник немецкого клуба Александр Жиров. Это связано с коронавирусными ограничениями, существующими на государственном уровне между Словакией и Германией.

Ранее сообщалось, что в УЕФА подтвердили, что отборочный матч ЧМ-2022 Мальта — Россия не будет перенесён.