В УЕФА подтвердили, что отборочный матч ЧМ-2022 Мальта — Россия не будет перенесён
- Reuters
«УЕФА может подтвердить, что матч, о котором идёт речь, состоится, как и было запланировано, в Та-Кали», — цитирует РИА Новости пресс-службу организации.
Поединок мог быть отменён из-за коронавирусных ограничений на Мальте. На острове запрещено проведение спортивных мероприятий до 11 апреля. Однако для матча с Россией местными властями было сделано исключение.
Ранее сообщалось, что сборной Мальты разрешили провести матч со сборной России.