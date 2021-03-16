В УЕФА подтвердили, что отборочный матч ЧМ-2022 Мальта — Россия не будет перенесён

В Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) подтвердили, что матч отборочного этапа чемпионата мира — 2022 между сборными Мальты и России не будет перенесён.

«УЕФА может подтвердить, что матч, о котором идёт речь, состоится, как и было запланировано, в Та-Кали», — цитирует РИА Новости пресс-службу организации.

Поединок мог быть отменён из-за коронавирусных ограничений на Мальте. На острове запрещено проведение спортивных мероприятий до 11 апреля. Однако для матча с Россией местными властями было сделано исключение.

Ранее сообщалось, что сборной Мальты разрешили провести матч со сборной России.