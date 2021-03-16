Сборной Мальты разрешили провести матч со сборной России
- РИА Новости
«Министерство здравоохранения Мальты прислало официальное подтверждение того, что Мальтийской футбольной ассоциации предоставлено исключение для проведения игры против сборной России на Национальном стадионе», — приводит слова вице-президента Мальтийской футбольной ассоциации Мэттью Пэриса Times of Malta.
Матч Мальта — Россия состоится 24 марта. Начало — в 22:45 мск.
Ранее сообщалось, что матч Мальта — Россия может не состояться из-за коронавирусных ограничений.