Сборной Мальты разрешили провести матч со сборной России

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Министерство здравоохранения Мальты разрешило национальной команде проведение домашней встречи со сборной России в рамках отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2022 года.
Сборной Мальты разрешили провести матч со сборной России
  • РИА Новости

«Министерство здравоохранения Мальты прислало официальное подтверждение того, что Мальтийской футбольной ассоциации предоставлено исключение для проведения игры против сборной России на Национальном стадионе», — приводит слова вице-президента Мальтийской футбольной ассоциации Мэттью Пэриса Times of Malta.

Матч Мальта — Россия состоится 24 марта. Начало — в 22:45 мск.

Ранее сообщалось, что матч Мальта — Россия может не состояться из-за коронавирусных ограничений.

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