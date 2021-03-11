«СЭ»: матч Мальта — Россия может не состояться из-за коронавирусных ограничений
- РИА Новости
Как сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на мальтийские СМИ, до 11 апреля из-за пандемии коронавируса на острове запрещено проводить любые спортивные соревнования.
Отмечается, что Мальтийская футбольная ассоциация попросила сделать исключение для встречи с Россией. Федерация обязуется строго соблюдать все меры безопасности, если разрешат провести подготовительный сбор и тренировки команды. Однако окончательного решения властей пока нет.
Игра запланирована на 24 марта. Таким образом, она может не состояться вообще или перенестись в другую страну, если мальтийская сторона найдёт для этого средства.
Ранее в Российском футбольном союзе поддержали решение Станислава Черчесова вызвать Дзюбу в сборную России.