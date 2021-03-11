«СЭ»: матч Мальта — Россия может не состояться из-за коронавирусных ограничений 

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Матч отборочного цикла чемпионата мира по футболу 2022 года между сборными Мальты и России может не состояться.
«СЭ»: матч Мальта — Россия может не состояться из-за коронавирусных ограничений 
  • РИА Новости

Как сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на мальтийские СМИ, до 11 апреля из-за пандемии коронавируса на острове запрещено проводить любые спортивные соревнования. 

Отмечается, что Мальтийская футбольная ассоциация попросила сделать исключение для встречи с Россией. Федерация обязуется строго соблюдать все меры безопасности, если разрешат провести подготовительный сбор и тренировки команды. Однако окончательного решения властей пока нет.

Игра запланирована на 24 марта. Таким образом, она может не состояться вообще или перенестись в другую страну, если мальтийская сторона найдёт для этого средства.

Ранее в Российском футбольном союзе поддержали решение Станислава Черчесова вызвать Дзюбу в сборную России.

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