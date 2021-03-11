В РФС поддержали решение Черчесова вызвать Дзюбу в сборную России
- РИА Новости
«Решение Черчесова вызвать Дзюбу в сборную меня не удивило. Наоборот, подчеркнуло слова Черчесова после той неприятной ситуации. Артём — это опора главного тренера и его помощник, он всегда им был. Когда Черчесов не вызвал его на последние матчи Лиги наций, то помог футболисту — нападающему надо было выдохнуть, отдохнуть, отвлечься. Все телеканалы спорили, почему так произошло, а Черчесов просто пошёл ему навстречу. Сейчас же прошло время, страсти улеглись и Дзюбу логично вызвали. Это решение было объявлено ещё осенью. Какие вопросы к Черчесову по вызову Дзюбы? Наоборот, это заслуживает уважения — он держит слово», — заявил Созин «Чемпионату».
Дзюба не был вызван в сборную России на последние матчи Лиги наций из-за публикации интимного видео в интернете.
Ранее Черчесов заявил о возвращении Дзюбе капитанской повязки в сборной России.