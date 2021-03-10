Черчесов заявил о возвращении Дзюбе капитанской повязки в сборной России

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что форвард «Зенита» Артём Дзюба вновь будет капитаном команды.

«Список на ближайшие матчи сборной уже есть, окончательный мы назовём 15-го числа. Дзюба будет вызван. И будет капитаном», — цитирует Черчесова «РБ Спорт».

24 марта сборная России в рамках квалификации к ЧМ-2022 сыграет с командой Мальты, 27 марта — со Словенией, а 30 марта — со Словакией.

Дзюба пропустил ноябрьский сбор национальной команды страны на фоне скандала со слитым в сеть интимным видео. Вместо него капитаном сборной России был защитник «Спартака» Георгий Джикия.

Ранее сообщалось, что премия тренерского штаба сборной России по футболу за победы в товарищеских матчах меньше 20 млн рублей.