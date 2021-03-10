Черчесов заявил о возвращении Дзюбе капитанской повязки в сборной России

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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что форвард «Зенита» Артём Дзюба вновь будет капитаном команды.
Черчесов заявил о возвращении Дзюбе капитанской повязки в сборной России
  • © Андрей Никеричев
  • АГН «Москва»

«Список на ближайшие матчи сборной уже есть, окончательный мы назовём 15-го числа. Дзюба будет вызван. И будет капитаном», — цитирует Черчесова «РБ Спорт».

24 марта сборная России в рамках квалификации к ЧМ-2022 сыграет с командой Мальты, 27 марта — со Словенией, а 30 марта — со Словакией.

Дзюба пропустил ноябрьский сбор национальной команды страны на фоне скандала со слитым в сеть интимным видео. Вместо него капитаном сборной России был защитник «Спартака» Георгий Джикия.

Ранее сообщалось, что премия тренерского штаба сборной России по футболу за победы в товарищеских матчах меньше 20 млн рублей.

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