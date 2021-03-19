«Монако» запретил Головину играть за сборную России в матче со Словенией
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Об этом сообщается на сайте «Монако». Монегаски поздравили хавбека с вызовом в национальную команду, но отметили, что из-за совместного решения Лиги 1 и клубов игрокам разрешается играть за сборные только в зоне Европейского союза и Европейской экономической зоны. Это сделано с целью избежать карантина для футболистов по возвращении из сборных.
Таким образом, Головин сможет выйти на поле за сборную России в матчах с Мальтой и Словакией, но не сможет сыграть со Словенией.
24 марта подопечные Станислава Черчесова сыграют на выезде с Мальтой, 27 марта в Сочи примут Словению, а 30 марта в гостях встретятся со Словакией.
Ранее сообщалось, что Андрей Лунёв и Максим Мухин вызваны в сборную России на матчи отбора ЧМ-2022.