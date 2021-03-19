«Монако» запретил Головину играть за сборную России в матче со Словенией

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Во французском футбольном клубе «Монако» запретили полузащитнику команды Александру Головину играть за сборную России по футболу в матче отборочного цикла чемпионата мира 2022 года со сборной Словении.
«Монако» запретил Головину играть за сборную России в матче со Словенией
  • © Panoramic/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Об этом сообщается на сайте «Монако». Монегаски поздравили хавбека с вызовом в национальную команду, но отметили, что из-за совместного решения Лиги 1 и клубов игрокам разрешается играть за сборные только в зоне Европейского союза и Европейской экономической зоны. Это сделано с целью избежать карантина для футболистов по возвращении из сборных.

Таким образом, Головин сможет выйти на поле за сборную России в матчах с Мальтой и Словакией, но не сможет сыграть со Словенией.

24 марта подопечные Станислава Черчесова сыграют на выезде с Мальтой, 27 марта в Сочи примут Словению, а 30 марта в гостях встретятся со Словакией.

Ранее сообщалось, что Андрей Лунёв и Максим Мухин вызваны в сборную России на матчи отбора ЧМ-2022.

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